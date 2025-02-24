Эксперт назвал самые крепкие американские авто по цене до 500 000 рублей

Сегодня «американцы» не продаются в России официально. Да и если бы продавались, даже самые бюджетные модели едва ли стоили бы меньше пары миллионов рублей. Но никто ведь не отменял вторичку! На рынке подержанных машин можно отыскать множество самых разных легковушек американских брендов. В том числе — действительно доступных, по цене до 500 тысяч.

Пять моделей, которые, скорее всего, не создадут много проблем

В беседе с «Российской газетой» Александр Ковалев из компании Expocar назвал пять американских автомобилей, которые, по его мнению, стоит рассматривать в первую очередь, если бюджет ограничен 500 тысячами. И открывает список, разумеется, Ford Focus. Эксперт советует отдавать предпочтение модификациям с 1,6-литровым мотором и «механикой». Да, такие машины не поражают динамикой, зато они надежные, выносливые, и их обслуживание не разорит.

Какие еще модели «Форда» заслуживают внимания? Fusion и Mondeo. В случае с последним лучше приобретать версии с двухлитровым двигателем — бензиновым на 145 л.с. или дизельным на 140 л.с. А чтобы авто прослужило еще много лет, следует регулярно менять моторное масло и следить за состоянием остальных узлов и агрегатов. Особенно — автоматической коробки Aisin, если сделаете выбор в ее пользу.

Помимо этих трех моделей, в пятерку лучших подержанных «американцев» по цене до 500 тысяч рублей эксперт включил и парочку Chevrolet. «Cruze —красивый, узнаваемый автомобиль. Выбирать, прежде всего, стоит модели с двигателем 1.6 и „механикой“. Основная проблема — контур охлаждения, который требует постоянного внимания. Как альтернативный вариант поменьше — Chevrolet Aveo», — подытожил Ковалев.