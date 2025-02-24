Эксперт назвал самые крепкие американские авто по цене до 500 000 рублей

В беседе с «Российской газетой» Александр Ковалев из компании Expocar назвал пять американских автомобилей, которые, по его мнению, стоит рассматривать в первую очередь, если бюджет ограничен 500 тысячами. И открывает список, разумеется, Ford Focus. Эксперт советует отдавать предпочтение модификациям с 1,6-литровым мотором и «механикой». Да, такие машины не поражают динамикой, зато они надежные, выносливые, и их обслуживание не разорит.
Какие еще модели «Форда» заслуживают внимания? Fusion и Mondeo. В случае с последним лучше приобретать версии с двухлитровым двигателем — бензиновым на 145 л.с. или дизельным на 140 л.с. А чтобы авто прослужило еще много лет, следует регулярно менять моторное масло и следить за состоянием остальных узлов и агрегатов. Особенно — автоматической коробки Aisin, если сделаете выбор в ее пользу.
Помимо этих трех моделей, в пятерку лучших подержанных «американцев» по цене до 500 тысяч рублей эксперт включил и парочку Chevrolet. «Cruze —красивый, узнаваемый автомобиль. Выбирать, прежде всего, стоит модели с двигателем 1.6 и „механикой“. Основная проблема — контур охлаждения, который требует постоянного внимания. Как альтернативный вариант поменьше — Chevrolet Aveo», — подытожил Ковалев.