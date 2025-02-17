Срочный выкуп авто: как продать машину быстрее и дороже, чем через trade-in

Число предложений о продаже машин на вторичном рынке остается весьма богатым, несмотря ни на какие пертурбации, происходящие в стране. Однако многие лоты «зависают» на досках объявлений на недели и даже месяцы. Автоэксперт Сергей Алексеев, занимающийся выкупом подержанных машин в любом состоянии, рассказал порталу «Автовзгляд» о факторах, влияющих на стоимость ТС при его продаже, о нюансах, которые следует учитывать продавцу, а также о преимуществах срочного выкупа перед самостоятельной реализацией.

— Сергей Александрович, многие организации, занимающиеся срочным выкупом автомобилей (в обиходе — перекупы), обещают продавцам хорошие деньги за их транспортные средства. Во всех ли случаях гарантирован выкуп машины по высокой цене?

— Выкуп авто по высокой цене, то есть, как говорят профессионалы — по рынку, возможен, если его состояние действительно стоящее. Машина должна быть в идеальном состоянии как технически, так и косметически, без каких-либо окрасов и, естественно, без ДТП. Также ценится наличие оригинального ПТС — чем меньше собственников было, тем лучше. Пробег тоже играет большую роль. У продавца должно быть понимание, что авто с минимальным пробегом стоит дороже. А если пробег скручен, то тут не приходится говорить о высокой стоимости автомобиля...

Специалист так же подчеркивает, что перекупщики всегда будут снижать стоимость авто из-за минусов ТС, начиная с состояния салона, пробега, окрасов и ДТП, большого количества собственников и дубликата ПТС. Также, не будут дорого стоить машины, использовавшиеся для работы в такси, и те, что потребуют больших вложений после покупки.

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— На популярных интернет-площадках, где торгуются автомобили, можно проследить, какие модели пользуются большим спросом. Перекупщики так же ориентируются на предпочтения автолюбителей в конкретных локациях?

— Разумеется, ориентируются. Ведь в каких-то регионах популярны европейские автомобили. А, например, на Дальнем Востоке востребованы авто японского происхождения. В приоритете бензиновые малолитражки, стоимостью до 1 млн рублей, потому что процент людей, которые могут себе позволить ТС до миллиона, больше, чем тех, кто может купить машину, стоимость которой выходит за пределы этой суммы. А так, конечно же, все индивидуально, — отмечает специалист.

— Иными словами, востребованность той или иной марки/модели на конкретном рынке — один из ключевых факторов успешной продажи, наряду с состоянием машины и другими техническими характеристиками, при оценке стоимости ТС. Но, если продавец публикует объявление о продаже самостоятельно на специализированных сайтах, то он и берет все риски и проведение сделки на себя?

— Все верно и даже более того! При таком подходе автовладелец не сможет предугадать, через какой промежуток времени он продаст свою машину. Поэтому, многие и обращаются к перекупщикам, которые могут выкупить автомобиль за 30 минут. Есть, замечу, и другие преимущества продажи машины через по этой схеме, помимо скорости оформления сделки.

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— Собственнику не нужно заниматься предпродажной подготовкой, тратить время на ответы на сообщения или переговоры с потенциальным покупателем.

Вообще, организации, занимающиеся перекупкой ТС, позволяют продавцу экономить время, начиная от написания текста объявления о продаже и заканчивая сделкой в ГИБДД. Также, у нас есть гарантия юридической чистоты. Клиент никогда не попадется на мошенников и сможет быть спокойным за свои деньги и машину, — утверждает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Короче говоря, срочный выкуп авто сегодня — неплохая альтернатива самостоятельной продаже авто с пробегом, особенно, если сделку нужно провести быстро, без лишних хлопот, и сразу получить расчет. Другое дело, что надо обращаться только к зарекомендовавшим себя перекупам.