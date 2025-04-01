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Российский рынок пикапов с пробегом просел впервые за несколько месяцев

Самой востребованной осталась Toyota Hilux

В нашей стране было реализовано 2,4 тыс. пикапов на «вторичке» в конце зимы. По сравнению с прошлым годом результаты февраля оказались на 3% скромнее. В то же время это первое падение рынка после роста, которое наблюдалось на протяжении четырех месяцев.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Российский рынок пикапов с пробегом просел впервые за несколько месяцев

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», на долю японского бренда Toyota за названный период пришлось больше четверти от общего объема проданных в России пикапов. Согласно подсчетам экспертов, речь идет о 26% и тираже в 617 машин.

Пятую часть рынка или 19% смогла завоевать Mitsubishi, своих владельцев нашли 449 экземпляра с шильдиком в виде трех бриллиантов.

В свою очередь российский УАЗ продал 366 штук. Кроме того, в первую пятерку вошли «поднебесный» концерн GWM и немецкий Volkswagen.

В модельном рейтинге за первую позицию упорно цепляется Toyota Hilux, по итогам февраля в России раскупили 521 такой автомобиль. Mitsubishi L200 с результатом в 447 экземпляров занял вторую строчку, УАЗ «Пикап» — третью. Если верить цифрам, в феврале другие подержанные модели отечественной марки новых владельцев не нашли.

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