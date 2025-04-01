Российский рынок пикапов с пробегом просел впервые за несколько месяцев

В нашей стране было реализовано 2,4 тыс. пикапов на «вторичке» в конце зимы. По сравнению с прошлым годом результаты февраля оказались на 3% скромнее. В то же время это первое падение рынка после роста, которое наблюдалось на протяжении четырех месяцев.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», на долю японского бренда Toyota за названный период пришлось больше четверти от общего объема проданных в России пикапов. Согласно подсчетам экспертов, речь идет о 26% и тираже в 617 машин.

Пятую часть рынка или 19% смогла завоевать Mitsubishi, своих владельцев нашли 449 экземпляра с шильдиком в виде трех бриллиантов.

В свою очередь российский УАЗ продал 366 штук. Кроме того, в первую пятерку вошли «поднебесный» концерн GWM и немецкий Volkswagen.

В модельном рейтинге за первую позицию упорно цепляется Toyota Hilux, по итогам февраля в России раскупили 521 такой автомобиль. Mitsubishi L200 с результатом в 447 экземпляров занял вторую строчку, УАЗ «Пикап» — третью. Если верить цифрам, в феврале другие подержанные модели отечественной марки новых владельцев не нашли.