Российский рынок пикапов с пробегом просел впервые за несколько месяцев

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», на долю японского бренда Toyota за названный период пришлось больше четверти от общего объема проданных в России пикапов. Согласно подсчетам экспертов, речь идет о 26% и тираже в 617 машин.
Пятую часть рынка или 19% смогла завоевать Mitsubishi, своих владельцев нашли 449 экземпляра с шильдиком в виде трех бриллиантов.
В свою очередь российский УАЗ продал 366 штук. Кроме того, в первую пятерку вошли «поднебесный» концерн GWM и немецкий Volkswagen.
В модельном рейтинге за первую позицию упорно цепляется Toyota Hilux, по итогам февраля в России раскупили 521 такой автомобиль. Mitsubishi L200 с результатом в 447 экземпляров занял вторую строчку, УАЗ «Пикап» — третью. Если верить цифрам, в феврале другие подержанные модели отечественной марки новых владельцев не нашли.