За год российские машины с пробегом стали доступнее на 6%

Средняя цена российского автомобиля с пробегом, чей возраст не превышает 15 лет, в начале весны осталась на уровне января. По сравнению с прошлым годом это на 6% дешевле. Речь идет о сумме в 718 тыс. рублей.

Такие цифры приводят аналитики сервиса «Авто.ру Оценка». За первый месяц весны средняя стоимость подержанных «китайцев» достигла 2,19 млн рублей, став на 2% меньше, чем в марте 2024-го. «Европейцы», «корейцы» и «японцы» просели на 6%, что вылилось в 2,39 млн рублей. За «американцев», потерявших 10%, просили 1,36 млн «деревянных».

По итогам начала весны ощутимее всего средний ценник на бэушки съехал в Приморском крае. Такая ситуация продолжается уже второй месяц подряд. По сравнению с февралем стоимость авто с пробегом в регионе опустилась до 2,57 млн рублей или на 3,4%.

В целом на «вторичке» заметнее всего в марте подешевели Exeed LX, Chery Tiggo 4 Pro, а также Mercedes-Benz V-Class W447. Замыкают список Haval Jolion и Volvo XC90 второго поколения.