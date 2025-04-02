Уже даже не стареет: автопарк России стремительно «дряхлеет»

Почти 12 лет — именно таким стал средний возраст легкового авто в стране по итогам 2024 года. Показатель солидный, надо признать. Более того: парк «постарел» сразу на четыре с лишним года за очень короткий период: всего пару лет назад этот показатель насчитывал «только лишь» 7,1 года. Портал «АвтоВзгляд» поразмышлял о том, что ждет российский рынок при таком «ускорении».

Если называть вещи своими именами, то и без того «возрастной» российский автопарк стал попросту «дряхлеть». И если судить по признакам, наблюдаемым в 2025-м, дальнейшее увеличение сроков эксплуатации легковушек — это уже неизбежная тенденция, которой пока ни конца, ни края не видно. И вот почему.

Ведь и пару лет назад ситуация на рынке была непростой. И уже тогда в полной мере стали проявляться последствия санкционной войны, которую развязали евроатлантические круги против России. Уже тогда на наш рынок стали массово поступать авто многочисленных неизведанных китайских брендов — не только сложные иногда для восприятия отечественным потребителем, но и во многих случаях уступающие ушедшим конкурентам — как по качеству исполнения, так и по особенностям обслуживания. Однако к началу 2023 года средний возраст легковушки в России едва превышал семь лет. Вроде, прошло всего два года. Но непростая ситуация, как теперь очевидно, стала еще хуже.

Во-первых, в связи с весьма ощутимым удорожанием новых машин. Ценники на многие даже не самые выдающиеся «чайнакары», заместившие на нашем рынке машины привычных брендов, не радуют своей доступностью, несмотря на всевозможные программы льготного кредитования. Результат сказывается даже на «вторичке».

Так, «Автостат» сообщил, что рост продаж подержанных машин в феврале нынешнего года среди марок, входящих в ТОП-10, в годовом сравнении наблюдался только у LADA, и то — на 4,3%. По Москве в лидерах на вторичном рынке в январе-феврале тоже продукция АВТОВАЗа. Иными словами, заметным спросом пользуются исключительно наиболее доступные по ценам легковые ТС.

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В свою очередь, существенное повышение в прошлом году утилизационного сбора (ставшего сначала спусковым крючком для резкого всплеска спроса на новые авто, а затем — для закономерного крутого спада) дополнительно стимулировало удорожание иномарок, за которым последовало повышение цен и на отечественные модели. Ни дать ни взять — «американские горки» на российском рынке.

Также ни для кого не секрет жесткая политика ЦБ, который за считанные месяцы повысил учетную ставку, определяющую реальную стоимость кредитов в стране, до исторического максимума в 21%, на котором этот показатель остается сейчас. И, по всей видимости, будет оставаться на нем до тех пор, пока регулятор считает нужным. Эта необходимость обосновывается борьбой с инфляцией, однако она неизбежно накладывается на проблемы с «китайцами», на удорожание в России любых других иномарок и на дальнейшее повышение цен на отечественные авто.

В сухом остатке имеем обрушение платежеспособного спроса и, как следствие, дальнейшее «дряхление» и без того сильно поддержанного автопарка. Никто не знает, что будет с отечественным авторынком еще через пару лет. Но пока все указывает на усугубление ситуации. Видимо, будем и дальше ездить на том, что уже есть, стараясь это сохранить. И верить в лучшее. Но вот к чему готовиться?