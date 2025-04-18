В России названы самые популярные иномарки с пробегом за 1 млн рублей

В первую тройку наиболее востребованных машин с ценником 1 млн рублей на российской вторичке вошли Kia Rio и Hyundai Solaris, а также Volkswagen Polo.

Чаще всего за такие деньги предлагают «корейцев»

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на ежемесячный обзор «Мониторинг цен на вторичном рынке». Эксперты составили рейтинг, опираясь на количество объявлений о продаже автомобилей с вышеназванным ценником. Выяснилось, что за миллион «целковых» у нас обычно предлагают приобрести иномарку, возраст которой составляет девять лет.

Кстати, помимо «Рио», «Соляриса» и «Поло», которые в прошлом считались «бюджетниками» на нашем рынке, в список наиболее востребованных поддержанных моделей аналитики включили Skoda Rapid.

Напомним, средняя стоимость подержанного автомобиля в России достигла отметки 1 млн 480,6 тыс. рублей по итогам первого месяца весны.