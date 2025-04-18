В России названы самые популярные иномарки с пробегом за 1 млн рублей

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на ежемесячный обзор «Мониторинг цен на вторичном рынке». Эксперты составили рейтинг, опираясь на количество объявлений о продаже автомобилей с вышеназванным ценником. Выяснилось, что за миллион «целковых» у нас обычно предлагают приобрести иномарку, возраст которой составляет девять лет.
Кстати, помимо «Рио», «Соляриса» и «Поло», которые в прошлом считались «бюджетниками» на нашем рынке, в список наиболее востребованных поддержанных моделей аналитики включили Skoda Rapid.
Напомним, средняя стоимость подержанного автомобиля в России достигла отметки 1 млн 480,6 тыс. рублей по итогам первого месяца весны.