Цены на подержанные автомобили в России продолжают снижаться

В апреле цены на автомобили китайских марок уменьшились на 20 тысяч рублей по сравнению с мартом и в среднем составляют 2,18 миллиона рублей. В то же время стоимость отечественных авто с пробегом до 15 лет вернулась к уровню декабря и снизилась за год на 3%, достигнув 710 тысяч рублей.

Как говорится в исследовании аналитиков сервиса «Авто.ру Оценка», европейские, японские и корейские модели также показали снижение цен, их медианная стоимость сейчас составляет 2,37 миллиона рублей, что на 5% меньше, чем год назад.

Среди регионов наиболее заметное падение цен зафиксировано в Иркутской области, где стоимость автомобилей уменьшилась на 4% и достигла 2,17 миллиона рублей. В числе лидеров по снижению цен оказались Приморский край, республика Хакасия, Чеченская республика и Белгородская область.

Особое внимание привлекает модельный рейтинг китайских автомобилей, в котором самым доступным стал седан JAC J7. Его цена за месяц снизилась на 10% и составила 1,23 миллиона рублей. В числе потерявших в стоимости оказались также Exeed LX и VX, Lifan X60 и Chery Tiggo 4, цены на которые уменьшились на 4-5%.