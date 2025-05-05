До последнего времени вторичный рынок лично мне был малоинтересен по многим причинам, и в первую очередь из-за своего слабого влияния на развитие производственной экономики. Однако это совсем не значит, что перепродажа подержанных автомобилей не связана с текущей экономической ситуацией. Статистика, какой бы продажной девкой она ни была, свидетельствует об этом достаточно откровенно.
АВТОПАРК ДРЯХЛЕЕТ
В благословенном 2012 году, когда российский авторынок достиг исторического максимума почти в 3 млн реаоизованных легковых автомобилей, практически догнав европейского лидера Германию, объемы продаж новых и подержанных машин соотносились между собой в пропорции 1:2.
В 2024 году, после серии тяжелых кризисов в отрасли, на каждую проданную новую легковушку в России приходились уже четыре с пробегом. Первый квартал текущего года принес еще более грустный результат — пропорция выросла до одного к пяти. И это не единственный симптом того, что в Датском государстве что-то неладно.
Данные агентства «Автостат Инфо» свидетельствуют, что средний возраст автомобиля в отечественном автопарке достиг 14 лет, а в некоторых регионах и того больше. В Магаданской области, к примеру, он превышает двадцать годиков. При этом у иномарок данный показатель по стране составляет 13, а у отечественных — 17 лет.
Автопарк дряхлеет с каждым годом. В 2024-м срок владения автомобилем LADA в среднем составлял 8,4 года, европейскими моделями — 6,8 года, корейскими — 6,5 года. Между прочим, в 2010-м эти показатели были примерно вдвое ниже. И это не все малоприятные откровения. На долю машин старше 10 лет в 2022 году пришлось 24%, в 2023-м — 25%, а в 2024-м — 27%. Одновременно заметно сократилась доля перепродажи одно- и двухлеток, упавшая за последние три года с 13% до 9%.
«КИТАЙЦЫ НЕ ВДОХНОВЛЯЮТ
Первое, что приходит на ум любому, будь он даже сто раз не эксперт — во всем виновата цена. Улетевшая в космос, вздуваемая неукротимыми в жажде наживы китайцами, не регулируемая снисходительными антимонопольщиками, поглощенными борьбой с... ну с кем-то они, наверное, борются?
Ответ, естественно, далеко не исчерпывающий. И даже, может быть, не указывающий на главную причину. Кстати, привлекательность автохлама кажется сомнительной не только потому, что у него слишком много минусов по сравнению с новыми гарантийными машинами (оговоримся, что с гарантией у наших соседей из КНР тоже не все в ажуре).
Прайсы на подержанные ТС настораживают, ибо растут опережающими темпами. Так, средневзвешенная цена нового легкового авто в 2024 году подскочила на 6%, а б/у в то же время — на 13%.
Если в 2020-ом стоимость подержанного автомобиля составляла примерно 33% от цены нового, то сейчас этот показатель составляет уже 38%.
Куда больше проблем с обслуживанием и ценой отечественного покупателя раздражает необходимость брать за нереальные деньги безальтернативные изделия китайского автопрома, к которым у многих не лежит душа. Вот и Светлана Гамзатова, директор по маркетингу автомобильного маркетплейса Fresh, которую цитирует «Российская газета», так считает:
«Тот, кто пока не готов пересесть на автомобили китайских брендов — а таких людей много — идет на рынок пробега, где сохранился выбор привычных моделей хорошо знакомых и любимых марок». К великому сожалению, предоставить хоть какой-то выбор может сейчас только «вторичка».