В первом квартале 2025 года в России куплено без малого 1,27 млн подержанных легковушек, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Это пятикратно превышает объем реализации новых легковых автомобилей. Портал «АвтоВзгляд» считает, что таких результатов следовало ожидать, причем не только из-за роста цен, превысившего все разумные границы.

До последнего времени вторичный рынок лично мне был малоинтересен по многим причинам, и в первую очередь из-за своего слабого влияния на развитие производственной экономики. Однако это совсем не значит, что перепродажа подержанных автомобилей не связана с текущей экономической ситуацией. Статистика, какой бы продажной девкой она ни была, свидетельствует об этом достаточно откровенно.

АВТОПАРК ДРЯХЛЕЕТ

В благословенном 2012 году, когда российский авторынок достиг исторического максимума почти в 3 млн реаоизованных легковых автомобилей, практически догнав европейского лидера Германию, объемы продаж новых и подержанных машин соотносились между собой в пропорции 1:2.

В 2024 году, после серии тяжелых кризисов в отрасли, на каждую проданную новую легковушку в России приходились уже четыре с пробегом. Первый квартал текущего года принес еще более грустный результат — пропорция выросла до одного к пяти. И это не единственный симптом того, что в Датском государстве что-то неладно.

Фото портала АвтоВзгляд.

Данные агентства «Автостат Инфо» свидетельствуют, что средний возраст автомобиля в отечественном автопарке достиг 14 лет, а в некоторых регионах и того больше. В Магаданской области, к примеру, он превышает двадцать годиков. При этом у иномарок данный показатель по стране составляет 13, а у отечественных — 17 лет.

Автопарк дряхлеет с каждым годом. В 2024-м срок владения автомобилем LADA в среднем составлял 8,4 года, европейскими моделями — 6,8 года, корейскими — 6,5 года. Между прочим, в 2010-м эти показатели были примерно вдвое ниже. И это не все малоприятные откровения. На долю машин старше 10 лет в 2022 году пришлось 24%, в 2023-м — 25%, а в 2024-м — 27%. Одновременно заметно сократилась доля перепродажи одно- и двухлеток, упавшая за последние три года с 13% до 9%.

«КИТАЙЦЫ НЕ ВДОХНОВЛЯЮТ

Первое, что приходит на ум любому, будь он даже сто раз не эксперт — во всем виновата цена. Улетевшая в космос, вздуваемая неукротимыми в жажде наживы китайцами, не регулируемая снисходительными антимонопольщиками, поглощенными борьбой с... ну с кем-то они, наверное, борются?

Ответ, естественно, далеко не исчерпывающий. И даже, может быть, не указывающий на главную причину. Кстати, привлекательность автохлама кажется сомнительной не только потому, что у него слишком много минусов по сравнению с новыми гарантийными машинами (оговоримся, что с гарантией у наших соседей из КНР тоже не все в ажуре).

Фото globallookpress.com

Прайсы на подержанные ТС настораживают, ибо растут опережающими темпами. Так, средневзвешенная цена нового легкового авто в 2024 году подскочила на 6%, а б/у в то же время — на 13%.

Если в 2020-ом стоимость подержанного автомобиля составляла примерно 33% от цены нового, то сейчас этот показатель составляет уже 38%.

Куда больше проблем с обслуживанием и ценой отечественного покупателя раздражает необходимость брать за нереальные деньги безальтернативные изделия китайского автопрома, к которым у многих не лежит душа. Вот и Светлана Гамзатова, директор по маркетингу автомобильного маркетплейса Fresh, которую цитирует «Российская газета», так считает:

«Тот, кто пока не готов пересесть на автомобили китайских брендов — а таких людей много — идет на рынок пробега, где сохранился выбор привычных моделей хорошо знакомых и любимых марок». К великому сожалению, предоставить хоть какой-то выбор может сейчас только «вторичка».