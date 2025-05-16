Аналитики рассказали, какие иномарки с пробегом доступны за 2 млн рублей

Средняя цена подержанного автомобиля в России продолжает снижаться: в апреле 2025 года она составила 1,47 млн рублей, что на 0,6% меньше, чем месяцем ранее. Однако у покупателей, готовых потратить около 2 млн рублей, выбор значительно шире — в эту категорию попадают как возрастные, так и относительно свежие варианты.

Согласно данным агентства «Автостат», самым популярным автомобилем в данном ценовом сегменте является 7-летняя Kia Optima. Из машин постарше, но с хорошей репутацией на рынке выделяются 8-летние Kia Sportage, Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander, Mazda6 и Volkswagen Passat. Эти автомобили остаются востребованными из-за надежности и доступности запчастей.

Среди более свежих автомобилей за 2 млн рублей можно найти 5-летнюю Skoda Octavia или 6-летнюю Hyundai Sonata — обе модели предлагаются с пробегом, обычно не превышающим 100-150 тыс. км.

Так, 2 млн рублей — комфортный бюджет для покупки вторичной иномарки с пробегом: в этот диапазон попадают как кроссоверы, так и седаны. В любом случае, перед покупкой автомобиля следует внимательно проверять историю автомобиля и выбирать модели с хорошей репутацией.