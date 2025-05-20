Продажи подержанных автомобилей в России вернулись к уровню прошлого года

В апреле 2025 года в России было продано около 510 тысяч легковых автомобилей с пробегом, что на 13,7% больше, чем в марте. LADA сохранила лидерство, а среди моделей самой популярной снова оказалась легендарная «семерка» — ВАЗ-2107, спрос на которую вырос на 56% по сравнению с апрелем 2024 года.

По данным агентства «Автостат», показатель в 510 тысяч реализованных «бэушек» практически совпадает с результатом апреля прошлого года, подтверждая стабилизацию рынка после зимнего спада. Так, впервые с декабря 2024-го месячный объем сделок на вторичном рынке превысил полмиллиона единиц. Суммарно за четыре месяца было продано 1,78 млн авто с пробегом — на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Бесспорным лидером среди марок остается LADA: в апреле спрос на подержанные модели отечественного бренда вырос на 6,2% в годовом сравнении, достигнув 135 тысяч единиц. Toyota, Kia и Hyundai сохранили позиции в топ-5, однако их показатели снизились относительно апреля 2024 года. Наибольшее падение (-9,3%) зафиксировано у Nissan, тогда как Honda показала самый значительный месячный прирост (+20%).

Среди моделей лидирует ВАЗ-2107 с результатом в 13 тысяч проданных экземпляров, демонстрируя рост на 56% по сравнению с прошлым годом. Kia Rio и Hyundai Solaris удержались вверху рейтинга, хотя и с минимальной динамикой. При этом LADA 4x4 (нынешняя Niva Legend) и Toyota Corolla оказались единственными в топ-10, чьи продажи сократились в годовом исчислении.

Восстановление рынка связывают с сезонным фактором и устойчивым спросом на доступные модели.