На российском рынке подержанных иномарок начали снижать цены

Ощутимый рост цен на иномарки с пробегом пришелся на весну 2022 года, когда прайсы резко подскочили на 30%. Далее увеличение стоимости продолжалось плавно и достигло пика в 2024-м. А вот в начале 2025-го ситуация изменилась — впервые за много лет рынок показал отрицательную динамику ценообразования (-1%).

На динамику средних цен в последние пять лет повлияло несколько ключевых факторов. В 2021 году дефицит новых автомобилей из-за пандемии привел к плавному росту стоимости машин с пробегом до 1,08 млн. Затем, весной 2022-го, на фоне резкого скачка валютных курсов цены на вторичке взлетели (1,52 млн руб). Стоимость продолжала увеличиваться вплоть до 2024-го (2,15 млн руб), а вот в 2025-м наметился обратный тренд (2,13 млн руб).

К такому выводу пришел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. В своем телеграм-канале он уточнил, что в рамках исследования проанализировал средние цены 10 популярных иномарок в возрасте 4-5 лет. Если точнее, то в выборку вошли Hyundai Solaris и Creta, Kia Rio и K5, Skoda Rapid и Octavia, Volkswagen Polo и Tiguan, а также Toyota Camry и RAV4.

Снижение цен объясняется в том числе изменением поведения продавцов, которые «более охотно двигаются в цене» и готовы заключать сделки по более низкой стоимости относительно той, что указывается изначально в объявлениях. По словам дилеров, снижение прайсов на вторичке продолжится до осени, а потом ситуация должна стабилизироваться.