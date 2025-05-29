Российский рынок подержанных пикапов снова начал расти

Жители России в середине весны приобрели чуть больше 3000 пикапов с пробегом. По сравнению с прошлым годом сегмент этих грузовичков вышел в плюс на 1,6%.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Согласно его исследованию, в рейтинге брендов первую позицию уверенно занимает Toyota. Пикапы с ее шильдиком разошлись тиражом 679 экземпляров. Таким образом эти «японцы» откусили 22-процентный кусок пирога.

На второй строчке расположилась Mitsubishi, в ее случае было реализовано 580 штук, а это 19% рынка. Третья позиция досталась российскому УАЗу — у него на счету 13%, что вылилось в 404 проданные машины. В пятерку лидеров удалось войти Great Wall за счет 254 реализованных грузовичков, за «китайцами» идет Volkswagen: новых владельцев нашли 183 автомобиля.

Самым востребованным пикапом в нашей стране по-прежнему является Toyota Hilux. По итогам прошлого месяца на него положили глаз 596 покупателей. Следующим по популярности стал Mitsubishi L200 — продано 578 экземпляров. Первую тройку замкнул УАЗ «Пикап», речь идет как раз о вышеупомянутых четырех сотнях машин отечественной марки.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Foton готовит к российской премьере пикап Tunland G9.