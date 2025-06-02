Редкий Alfa Romeo с мотором Dodge Viper выставлен на продажу

В Соединенных Штатах выставили на продажу коллекционный экземпляр Alfa Romeo TZ3 Stradale. Эта уникальная модель, созданная ателье Zagato в 2010 году, изначально стоила свыше миллиона долларов, однако теперь ее можно приобрести за 675 тысяч.

Машина оснащена 8,4-литровым V10 от Dodge Viper ACR-X, который выдает 640 л.с. и работает в паре с 6-ступенчатой «механикой». Благодаря облегченной конструкции TZ3 разгоняется до 100 км/ч за 3 секунды, а его максимальная скорость превышает 320 км/ч.

Дизайн TZ3 Stradale вдохновлен классической Alfa Romeo Giulia TZ 1960-х, а кузов изготовлен из алюминия и карбона. Экземпляр имеет пробег всего 1863 мили и большую часть времени провел в частной коллекции в Аризоне. Дизайн кузова отсылает к легендарным Alfa Romeo TZ 1960-х, однако включает и современные аэродинамические решения.

Несмотря на эксклюзивность, цена автомобиля с момента выпуска снизилась почти вдвое. Пятый из девяти когда-либо произведенных к 100-летию компании Alfa Romeo TZ3 Stradale продавцы из Young Motorcars обозначают как желанное приобретение для коллекционеров, ценящих редкие и мощные спорткары.