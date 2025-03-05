Было, что посмотреть: новинки транспорта для активного отдыха на природе

В канун весны в Москве и Подмосковье прошли сразу две крупных специализированных выставки: «Охота и рыболовство на Руси» и «Мир охоты и рыбалки». Поскольку многие их экспозиции так или иначе связаны с транспортной тематикой, они всегда привлекают к себе массу любителей активного отдыха на природе. Корреспондент портала «АвтоВзгляд», побывавший на этих мероприятиях, делится о них своими впечатлениями.

Какая техника и гаджеты все больше привлекают любителей охоты и рыбалки

Как и прогнозировали эксперты потребительского рынка, выставочное движение у нас из года в год набирает обороты. Причем эти процессы идут настолько активно, что приводят к масштабным структурным изменениям среди бизнес-сообществ. Достаточно сказать, что выставка «Охота и рыболовство на Руси», локация которой давно уже ассоциируется с «Экспоцентром» на Красной Пресне, в этом сезоне переехала в большой демонстрационный комплекс «Тимирязев центр» у метро «Петровско-Разумовская».

А экспозиции «Мира охоты и рыбалки» окончательно обосновались в подмосковном «Крокус Экспо», поделив площадки с популярной выставкой водной техники «Московское Боут Шоу». В итоге эти три мероприятия собрали под свои крыло несколько сот фирм из России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Из числа последних больше всего было китайцев, которые активно продвигают свои товары для рыболовства и охоты.

ГРЯЗЬ И БОЛОТА НЕ ПОМЕХА

Что касается непосредственно транспортной тематики, то она, как неотъемлемый элемент активного отдыха на природе, всегда вызывает повышенный интерес многочисленных поклонников. Особенно тогда, когда на стендах проходят дебютные показы новинок колесной, гусеничной и водной техники. Нынешний сезон не стал исключением, что в очередной раз подтвердили и экспозиции всех трех выставок.

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Основу сухопутного «охотничьего» транспорта сейчас составляют колесные вездеходы. Здесь моду диктуют многоцелевые транспортеры и квадрики на колесах низкого давления. Любопытно, что среди них все чаще стали появляться полностью электрические модификации, которые по своим ходовым качествам мало в чем уступают традиционным собратьям, оснащенных ДВС.

Среди этой техники настоящим монстром смотрелся новый снегоболотоход «Макс Электро» (Калуга). Модель отличает более высокая проходимость, обеспечиваемая шестью ведущими колесами, а также мощным трехкоординатным узлом сцепки. Такой электровездеход, батарея которого рассчитана на пять часов езды по бездорожью, способен перевозить до 12 человек или не менее тонны груза.

Несколько необычных внедорожных образцов было показано среди квадроциклов, например, модели на съемной гусеничной подвеске. Благодаря ей, квадрик приобретает более высокий клиренс и лучшие сцепные свойства, что позволяет без проблем преодолевать буераки, овраги, торосы и прочие «прелести» сложного рельефа местности.

ЛОДКИ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Очевидно, что транспортную составляющую любой «охотничье-рыболовной» выставки нельзя рассматривать в отрыве от плавательных средств. А таковых, включая экспозиции «Московского Боут Шоу», здесь тоже было в избытке. Значительная их часть представлена надувными и пластиковыми лодками различного калибра, а также плотами, катерами и яхтами. Ряд экспозиций отметился и более технологичными экспонатами, например, отечественными аэролодками различных модификаций.

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Среди «плавательных» новинок можно было увидеть и вовсе экзотические экземпляры. Так, заметный интерес публики вызвал электрический скутер для подводной охоты и дайвинга. В общем-то, такие изделия на рынке уже достаточно известны, но то, что мы лицезрели на выставке, заслуживает отдельного внимания. Дело в том, что скутер весьма компактен — его габариты сопоставимы с размерами небольшого термоса. При этом аппарат способен почти час тянуть за собой дайвера на глубинах до 60 метров. Впечатляет!

Порадовали любителей отдыха на воде и разработчики популярных ныне сапов. Помимо чисто прогулочных или спортивных моделей, на рынок отныне будут поставляться и рыболовецкие сапборды. Последние оснащаются специальными сидушками и соответствующим оборудованием для крепежа удилищ. Кроме того, в рамках «Боут Шоу» были показаны новые модификации сапов с электромоторами.

НАКАЧАЕТ САП, ПЛОТ И НЕ ТОЛЬКО...

Традиционно значительную долю нынешних рыболовно-охотничьих экспозиций составляли стенды, посвященные дорожным аксессуарам, снаряжению и экипировке, а также различным походным гаджетам. В этом востребованном сегменте также можно был видеть немало любопытных экспонатов.

Так, например, известный бренд Berkut анонсировал компактный компрессор серии SUP-200. Как можно догадаться, это изделие разработано для накачивания сапбордов, но не только. Новинка универсальна по применению и предназначена для накачки любых типов надувных лодок, включая каяки и байдарки, а также матрасы, палатки и т.п., для чего в комплекте предусмотрено пять насадок.

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Важной особенностью SUP-200, принципиально отличающей его от аналогичных насосов мембранного типа, является пневмонагнетатель, выполненный по двухпоршневой схеме. Благодаря чему компрессор обладает высокой (до 180 л/мин) производительностью, обеспечивающую накачку сапа всего за 8-9 минут. Создаваемое же им максимальное давление 20 PSI позволяет накачивать даже жесткие спортивные сапборды, используемые профессионалами.

Учитывая специфику «выездного» применения компрессора, инженеры основательно проработали и его эргономику. Аппарат интегрирован в ударопрочный кейс со ручкой для переноски, что дает возможность быстро подготовить его к работе. Прибор имеет удобное цифровое управление и манометр с функцией «АвтоСтоп», отключающую насос при достижении заданного давления. Потребляет компрессор не более 12-13 A, что позволяет беспроблемно подключать его не только к прикуривателю авто, но и к внешним аккумуляторам или ПЗУ, имеющим розетку 12 В. Весьма удобно, так как дает возможность накачивать лодки или сапы прямо у воды.

ЧТОБЫ МОТОР НЕ ПОДВЕЛ

Обзор транспортной тематики отмеченных выставок был бы неполным без упоминания сервисных разделов, где традиционно демонстрируются смазочные материалы. Что вполне объяснимо, так как без них попросту немыслима эксплуатация любой мототехники, не говоря уже о вездеходах или лодках. И в этом сегменте тоже был отмечен ряд интересных экспонатов. К их числу, например, стоит отнести разнообразные масла немецкого бренда Liqui Moly, выпускаемые для байков, квадроциклов, а также для лодочных двигателей и гидроциклов.

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В частности, большой интерес у любителей езды по оврагам вызвала смазка ATV 4T Motoroil Offroad 10W-40, специально разработанная для внедорожной мототехники. Продукт универсален по применению и, благодаря своим присадкам, подходит для моторов с «мокрым» и «сухим» сцеплением, воздушного и водяного охлаждения, и даже для движков с вариаторами «мокрого» типа. Причем заливать его можно как в моторы квадроциклов side-by-side (вездеходы с автомобильной компоновкой органов управления), так и в двигатели кроссовых мотоциклов, питбайков и эндуро.

Не меньший интерес вызвала и «синтетика» для 4-тактных двигателей ATV 4T Motoroil 5W-50. Этот лубрикант подходит даже для дорогих эксклюзивных моторов, которым масло с меньшей вязкостью в принципе не рекомендовано. Фишка в том, что смазка содержит комплекс особых противоизносных присадок, которые вкупе с «базой» обеспечивают безотказную работу мотора в широком диапазоне температур и нагрузок. Тем самым достигается его максимальная производительность при любых, в том числе экстремальных, условиях эксплуатации.