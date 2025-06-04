Ferrari 308 GTB Quattrovalvole с минимальным пробегом выставили на аукцион

Модель 308 GTB Quattrovalvole представляет собой усовершенствованную версию классического купе. В 1982 году инженеры Ferrari модернизировали двигатель, оснастив каждый цилиндр четырьмя клапанами вместо двух, что повысило мощность и эффективность агрегата.

На онлайн-аукционе Bring a Trailer появился крайне любопытный лот — Ferrari 308 GTB Quattrovalvole 80-х годов выпуска. Этот экземпляр был собран для французского рынка и за всю свою историю проехал лишь 4,1 тысячи километров.

Европейская версия модели предусматривала 2,9-литровый V8 мощностью 240 л.с. и 260 Нм крутящего момента, агрегатированный с пятиступенчатой механической коробкой передач.

На момент публикации лота ставка для желающих приобрести редкую машину составляла 65 тысяч долларов, однако окончательная цена станет известна только после завершения торгов. Состояние и пробег купе делают его привлекательным для ценителей уникальных итальянских спорткаров.