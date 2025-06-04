VR-шлем на голове: авто из метавселенных попадают в реальность за большие деньги

Пока одни раздумывают, стоит ли переплачивать за подержанные запчасти, другие уже паркуют свои Porsche Taycan в Roblox и покупают старые «Жигули» в виртуальном автосалоне GTA за реальные рубли. Часть автопрома еще цепляется за реальность, другая — мчится в цифру по трассе, выложенной бинарным кодом. Кто заработал на ВАЗе в цифровых мирах и зачем управлять машиной учат в очках, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Начиналось все с медленных движков и примитивной графики, когда машины на экране больше походили на пиксельные заготовки, чем на предмет мечтаний. Но и тогда они цепляли. Угловатые Ferrari в Test Drive, культовый Supra в первом NFS, зубодробительные трассы Carmageddon и безумие Midtown Madness...

Другая категория — игры с открытым миром и нелицензированными машинами. В ролевом сегменте GTA игроки не просто гоняют по улицам, а проживают вторую жизнь. Становятся пожарными, полицейскими, банкирами и таксистами. На таких серверах можно покупать машины — за внутриигровую валюту или за реальные деньги.

Виртуальные копии LADA, BMW и даже китайских кроссоверов живут собственной жизнью. Их настраивают, перекрашивают, модифицируют. Порой — за приличные реальные деньги. Дорогие и редкие экземпляры продают администраторы серверов, контролирующие правила игры. Часто это уникальные модификации с кастомными деталями, доступные только здесь и сейчас. Доходит до того, что покупка эксклюзивного «пикапа мечты» в GTA превращается в реальную сделку с электронным денежным переводом.

Фото: freepik.com

Mercedes-Benz, Toyota, Audi, Jeep — все в цифровом мире. Компании строго следят за тем, чтобы разработчики соблюдали оговоренные заранее правила: логотип не должен быть испорчен, машина не имела серьезных повреждений, а бренд — скомпрометирован.

Одни марки строят эффектные шоурумы в метавселенных, другие заманивают кастомайзингом и акциями за реальные подарки. Taycan на Roblox — не шутка, а элемент маркетинговой стратегии. А в The Sandbox можно прокатиться на виртуальном гиперкаре, оцениваемом как коллекционный объект премиального уровня, и получить бонус уже в салоне.

— На сегодняшний день с развитием метавселенной автомобили существуют не только на дорогах, но и в цифровых пространствах, — комментирует ситуацию Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр». — Причем там они не просто часть игры: на них зарабатывают, формируют вкусы и даже продают в офлайн-мире. Виртуальные BMW и LADA оказались не менее важными, чем их реальные модели. На них зарабатывают автопроизводители, игровые студии, платформы и даже коллекционеры NFT.

Фото: freepik.com

Цифровой автомобиль — это уже не просто картинка, а способ заявить о бренде, продать эмоции, встроиться в субкультуру. BMW активно участвует в игровых и метавселенских проектах. Ее модели можно встретить в Forza Horizon, Gran Turismo и Need for Speed, причем часто в виде эксклюзивных, брендированных авто и особым тюнингом. Даже LADA не осталась в стороне, — подчеркивает эксперт.

Так, в игре City Car Driving можно найти «Весты» и «Гранты», причем максимально приближенные к реальным ТС. Есть и различные модификации для GTA V, где игроки с удовольствием ездят на ВАЗ-2106 и «Нивах». Это формирует интерес к бренду у аудитории, которая не посещает дилерские центры. Сложно поверить, но действительно виртуальный опыт нередко приводит к покупке настоящего авто, — уверена собеседница портала «АвтоВзгляд».

Серьезные автомобильные бренды используют геймеров как фокус-группу. Они наблюдают, какие модели игроки выбирают, на чем ездят, что улучшают. Изменения, рождающиеся в играх, потом получают воплощение в транспортных средствах для реальных дорог.

NFT появились позже — как продолжение цифровой эволюции первых игровых вселенных. Они представляют собой уникальные цифровые коды, которые подтверждают право собственности на конкретный объект в интернете. Такие NFT — не просто картинки, а сертификаты владения цифровым объектом с уникальным кодом, подтверждающим подлинность и право собственности.

Фото: freepik.com

Их коллекционируют, перепродают как антиквариат. Lykan HyperSport из «Форсажа» ушел за $525 000 (более 49 млн рублей). Покупатель стал обладателем не только автомобиля, но и набора цифровых материалов — 3D-визуализации, видеороликов и эксклюзивных NFT-изображений.

Mattel выпускает NFT-версии Hot Wheels (один набор — $25, или около 2 300 рублей). Внутри — семь цифровых коллекционных карточек разной редкости. Некоторые из них дают право на получение физической модели автомобиля, что делает покупку особенно привлекательной для коллекционеров. Alpine создал токен на модель A110, которого нет и не будет в реальности. Все это покупают, дарят, держат как активы.

А вот VR и AR — не только шоу, такие платформы — инструмент. Toyota обкатывает аэродинамику. Volvo проектирует интерфейсы и доводит детали своих новинок прямо в шлемах. BMW использует Unity для симуляции взаимодействия команд. Mazda моделирует будущее своих решений, используя подобные наработки. Все это дешевле, быстрее, безопаснее, чем действия в реале.

Индийская компания Travancore Analytics создала симулятор для обучения водителей погрузчиков. Ошибся, разрушил весь склад — ничего страшного. Исправился и пошел работать дальше. «Формула-1» давно тренируется в виртуальных капсулах: авиасимуляторы — вообще стандарт для подготовки пилотов.

Сегодня в VR можно обучить сотрудника, протестировать дизайн, отрепетировать продажу, рассказать про опции, собрать автомобиль и выбрать обивку салона, а также показать, как открывается багажник. Все это уже происходит, просто пока не у всех есть шлем. Одни бренды запускают в метавселенных имиджевые кампании, другие делают бизнес на кастомных деталях, а кто-то просто находит способ воплотить мечту о «Гелике», пусть пока и в пикселях. Но с вполне материальной ценой.