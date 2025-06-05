В России назвали самые популярные автомобили с пробегом по итогам мая

Опубликованы результаты любопытного исследования, в рамках которого аналитики определяли самые популярные объявления о продаже подержанных автомобилей по итогам мая. Так, в последнем весеннем месяце наиболее востребованным на «вторичке» стало предложение четырехлетнего Hyundai Solaris, оцененного в 1,15 млн рублей.

Об этом сообщают эксперты сервиса «Авто.ру Бизнес», изучившие объявления от частных продавцов, получивших максимальное количество звонков за три дня по поводу своих машин. К хозяину вышеупомянутого «Соляриса», проехавшего за четыре года 65 тыс. км, обратились 86 потенциальных покупателей.

Вторую строчку занял Hyundai Tucson, сошедший с конвейера в 2018-м. На момент продажи его пробег составил 78 тыс. км, а цена — 1,8 млн рублей. Кроссовером заинтересовались 35 человек. В тройке лидеров также числится шестилетний парткетник Kia Soul, по поводу которого раздалось 32 звонка. При пробеге в 120,6 тыс. км за него просили 1,15 млн «целковых».

Если говорить о российских моделях, то в этом сегменте популярнее других в мае оказались «бюджетная» LADA Granta, флагманская Vesta и Largus.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, какой класс машин успешно удерживает лидерство на российском рынке подержанных автомобилей.