В России на 44% увеличились продажи «китайцев» с пробегом

В нашей стране по итогам первых пяти месяцев текущего года новых владельцев нашли 93,5 тыс. поддержанных легковушек из Поднебесной. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом сегмент вырос на 44%. Тогда россияне приобрели 65 тыс. «китайцев» с пробегом.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По словам эксперта, почти половину вторичного рынка «поднебесных» автомобилей в РФ составляют модели не старше трех лет — 49,8%. На «китайцев» в возрасте от двух до трех лет приходится 29,2% от общего объема. Судя по этим цифрам, многие россияне предпочитают избавляться от «железных коней» с пробегом перед окончанием гарантии, пересаживаясь на новые, отмечает эксперт.

Независимо от года выпуска конкретных машин, лидером вторичного сегмента в рейтинге марок из Поднебесной г-н Целиков назвал Chery с куском пирога в 22,8%. Вторую строчку эксперт отдал Geely за счет доли 19,4%. Третья позиция принадлежит Haval благодаря 13,9%. Четвертое место досталось Lifan c 8,1%, пятое — принадлежит Changan, у которой 6%.

К наиболее востребованным в России «китайцам» не старше трех лет аналитик причислил пять кроссоверов. Список возглавил Haval Jolion, затем идут Geely Monjaro и Coolray, в конце рейтинга оказались паркетники Chery Tiggo 7 с припиской Pro Max, а также Omoda C5.