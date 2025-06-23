Я купил «китайца»: кого не разочарует продукция «поднебесного» автопрома

Над покупателями машин среднего, так сказать, китайского класса принято подтрунивать: мол, купил, не глядя — теперь мучайся. От хорошей жизни за таким «товаром» очередей не было, да и сейчас что-то не видать: без острой необходимости не идут покупатели. Много недостатков у «китая», некоторые и вовсе режут глаз, однако есть у него одно достоинство, периодически все недостатки перекрывающее. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Автомобильные форумы — самый честный срез настроений и потребностей. И имеется на страницах автосообществ очень интересный раздел: было/стало. Здесь прощаются с автоклубом, показывают последнюю фотографию «бывшей» и публикуют фото новой машины. Широкими штрихами можно разделить аудиторию всего некогда среднего автомобильного класса на несколько практически равных частей.

Поменял условный «Фокус 2» на «Фокус 3», слегка обновился, оставшись при своих — таких большинство. Махнул Lancer на Outlander — поздравляйте с повышением в классе — подобных автолюбителей тоже немало. Продал Mazda3 и купил Polo Sedan/Kia Rio/Hyundai Solaris: ну, с обновкой, вы так же не один.

И отдельный пласт: сдал подержанную «японку» в trade-in и взял нового «китайца». Приличное число комментариев, конечно, будут саркастичными: мол, обменял машину на смартфон, теперь страдай. Но есть и те, кто автора поддерживают: все правильно сделал, давно надо было. Кто это люди?

Фото портала «АвтоВзгляд»

Огромное число некогда популярных в России автомобилей — Ford Focus, Mitsubishi Lancer, Mazda3 и других — увы, свое отжили: кузова и моторы изношены, машина требует постоянный и достаточно дорогой ремонт, а большую часть времени проводит на подъемнике в СТО. Ездить в привычном режиме (читай — и на дачу, и на море, и пять дней в неделю по делам) уже нельзя.

Не поедет она, израсходован ресурс. Более того, глобальные инвестиции серьезных изменений не принесут, молодость в старое железо не вдохнут. И однажды это поймет даже самый ортодоксальный и привязанный ментально к своему авто водитель. Надо менять! И рад бы он пойти в салон и купить себе новый Mitsubishi, пусть и в кредит, да нет его! Подержанную брать?

Многие так устали от бесконечных ремонтов, от постоянно списка «надо сделать», от вечных этих скрипов, стуков, ошибок на приборной панели, беготни по разборкам и копаний на форумах, что готовы переплатить, взять не то, что хотели, но новое. Новую машину, «с салона», которую никто не успел ударить или «модернизировать», ремонтом которой займется официальный дилер.

Фото портала «АвтоВзгляд»

И платят-то не за машину, нет. Платят за возможность ездить на автомобиле, а не чинить. Хотя бы год почувствовать себя автомобилистом, а не «ржавокопателем»! Вот и покупают «китай», как наиболее доступный вариант в режиме «пришел-увидел-взял». Да и скидки, будем честны, неплохие сейчас — имеет смысл сесть да посчитать.

Кстати, забавный момент: в рубрике «было/стало» самому отчаянному остракизму подвергаются не покупатели новых китайских автомобилей, а те, кто пересел с условного Focus, пусть и первого поколения, но новый «Жигуль». Вот им на голову выливаются просто ушаты насмешек. С «японца» на «китайца» народ еще поймет. А вот на «Жигули», пусть и новые — нет. Такие дела.