Эксперт назвал надежные подержанные машины за 1 млн рублей

По данным аналитиков, средняя цена на подержанные немецкие, японские и корейские автомобили составляет сегодня в России 2, 34 млн рублей. Дороговато, конечно. Особенно если учесть, что даже перекупщики сетуют на то, что на вторичном рынке с каждым днем все сложнее найти действительно хороший вариант и с точки зрения надежности, и в смысле юридической чистоты. Тем не менее, недорогие и неплохо зарекомендовавшие себя авто с пробегом в приличном состоянии все же встречаются, хотя их список довольно ограничен.

Так, автоэксперт Александр Ковалев в интервью «Российской газете» отмечает, назвал всего четыре модели авто, укладывающиеся в скромный по нынешним временам бюджет в один миллион рублей. Однако это вполне комфортные и исправные авто с АКП и пробегом не более 100 000 километров.

Речь идет о Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Nissan Almera. Эти машины долгое время официально реализовывались на отечественном рынке, а потому их эксплуатация обслуживание не вызывает сложностей. Они хорошо адаптированы к нашим непростым дорожным условиям и отличаются высоким уровнем ремонтопригодности. Да и проблем с запчастями к ним нет.

А для тех, кто предпочитает максимально свежие автомобили, эксперт фактически безальтенативно советует обратить внимание на LADA Vesta с МКП. В пределах названной выше сумы можно, по его словам, найти практически новые экземпляры с небольшим пробегом. Хотя «механика» менее комфортна, чем «автомат», зато она проще в обслуживании и ремонте, что может быть критично при ограниченных финансах.

Кстати сказать, те же Polo, Solaris, Almera, но с механической трансмиссией, также остаются практичным выбором. Они, повторим, надежны, неприхотливы и к тому же не имеют сложной электроники, которая могла бы стать источником дополнительных расходов.