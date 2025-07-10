Эксперт назвал надежные подержанные машины за 1 млн рублей

Так, автоэксперт Александр Ковалев в интервью «Российской газете» отмечает, назвал всего четыре модели авто, укладывающиеся в скромный по нынешним временам бюджет в один миллион рублей. Однако это вполне комфортные и исправные авто с АКП и пробегом не более 100 000 километров.
Речь идет о Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Nissan Almera. Эти машины долгое время официально реализовывались на отечественном рынке, а потому их эксплуатация обслуживание не вызывает сложностей. Они хорошо адаптированы к нашим непростым дорожным условиям и отличаются высоким уровнем ремонтопригодности. Да и проблем с запчастями к ним нет.
А для тех, кто предпочитает максимально свежие автомобили, эксперт фактически безальтенативно советует обратить внимание на LADA Vesta с МКП. В пределах названной выше сумы можно, по его словам, найти практически новые экземпляры с небольшим пробегом. Хотя «механика» менее комфортна, чем «автомат», зато она проще в обслуживании и ремонте, что может быть критично при ограниченных финансах.
Кстати сказать, те же Polo, Solaris, Almera, но с механической трансмиссией, также остаются практичным выбором. Они, повторим, надежны, неприхотливы и к тому же не имеют сложной электроники, которая могла бы стать источником дополнительных расходов.