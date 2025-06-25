Надо брать: назван необходимый бюджет для покупки авто с пробегом за границей

Кратный рост спроса на услуги по приобретению и доставке автомобилей из-за рубежа имеет под собой сразу несколько «краеугольных камней»: тут и понятные бренды, и качественные машины. Но ключевой — цена: пригнать автомобиль из Японии и Кореи, а так же из Европы или Америки сейчас просто дешевле, чем купить «китайца», а зачастую — и дешевле «Лады». Не верите? Эксперт назвал бюджет, с которым можно задумываться о приобретении «импортной вторички». Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

В падении спроса на новые транспортные средства в России виноват целый комплекс событий: и утильсбор, и высокая ставка рефинансирования, и множество иных факторов. Но ключевой, повторим, все же один: цена. Слишком много сегодня просят автокупцы: базовый «Жигуль» за миллион и почти 4 млн. за новенький полноприводный «Соболь» — это, знаете ли, перелет. Раза эдак в два, если подойти к вопросу бережно.

Да еще и в отсутствии заемных средств, которые, как оказалось, были главным, если не единственным локомотивом продаж. В итоге имеем то, что имеем: дилерских складов хватит на полгода, скидки дошли до семизначных чисел, а воз, то есть рынок, и ныне там. Почему? Потому что есть альтернатива. И она весьма и весьма привлекательна.

Имя ей — импорт подержанных авто из-за рубежа. Раз абсолютное большинство сделок, заключаемых сегодня на ниве покупки/продажи автомобиля, проходят в режиме «кэша», то есть за наличные, то и плясать нужно «от печки» — от своих реальных возможностей и потребностей. Зачем переплачивать за условного «китайца», если за аналогичный бюджет можно притащить впечатляющего «немца» или «японца»?

Фото: freepik.com

Рост спроса на «корейский завоз» — а тут чуть ли не 60-процентный рост год к году — подсказывает, что, во-первых, деньги у россиян есть, а во-вторых, выбор очевиден.

Более того, постепенно, не очень быстро, но неустанно, снижается сам бюджет, с которым можно себе позволить подержанную машину без пробега по нашим дорогам.

Юлия Кравчук, заместитель генерального директора по закупкам компании «РесурсТранс», так охарактеризовала текущее положение на рынке экспорта подержанных автомобилей:

— Изделия корейского автопрома остаются наиболее доступными для российских покупателей. Входной порог составляет 600 000 рублей, что позволяет рассматривать такие модели, как Hyundai Solaris 2015-2017 годов выпуска или Kia Rio 2014-2016 модельных лет. Данный сегмент сохраняет привлекательность благодаря оптимальному соотношению цены и качества.

Японские автомобили требуют увеличения бюджета до 800 000 рублей. За эту сумму доступны Toyota Prius 2012-2015 годов выпуска или Nissan Note 2014-2016 г. в. Несмотря на более высокую стоимость по сравнению с корейскими аналогами, японские машины традиционно ценятся за надежность и технологичность.

Фото: freepik.com

— Что касается самых не бюджетных вариантов в нашем списке, — продолжает эксперт, — то это — Европа и Америка. В данном случае стартовая стоимость покупки будет варьироваться: автомобили с пробегом из Европы — от 1 млн. рублей.

Например, Volkswagen Golf (2013-2015 г. в.), Skoda Octavia (2014-2016). Если же рассматривать ТС пробегом из Америки, то тут старт начинается от 1 200 000 руб. за, скажем, Ford Focus (2015-2017) и Chevrolet Cruze (2016-2018).

Однако принципиально важно принимать во внимание дополнительные расходы, связанные с растаможкой и доставкой. Эти статьи увеличивают итоговую стоимость на 20-30 процентов от базовой цены автомобиля. Таким образом, реальный бюджет покупки должен учитывать данную надбавку уже на этапе планирования сделки, — заключает собеседник портала «АвтоВзгляд».