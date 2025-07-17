В НАПИ назвали лидеров по сохранению остаточной стоимости среди японских авто

Маркетинговое агентство НАПИ опубликовало отчет, раскрывающий реальную сохранность остаточной стоимости японских автомобилей в России. И самой выгодной с этой точки зрения моделью стал кроссовер Toyota RAV4.

Исследование остаточной стоимости автомобилей из Страны восходящего солнца затронуло такие популярные модели, как Toyota RAV4, Toyota Highlander, Mazda CX-5, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport и Subaru Forester. Аналитики выяснили, сколько стоят машины после шести и десяти лет эксплуатации и сравнили эти прайсы с ценой аналогичных новых автомобилей в 2025-м.

Так, кроссовер Toyota RAV4 стал безоговорочным лидером среди автомобилей, которым исполнилось шесть лет. Его остаточная стоимость составила 69,2%. Следом за ним идет Highlander с результатом в 67,1%. А третью позицию заняла Mazda CX-5, сохраняющая 62,9% своей цены. Показатели внедорожников Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport — 60,3% и 58,4%. Тогда как Subaru Forester удерживает 50,2% от изначального прайса.

С десятилетними авто картина выглядит несколько иначе, но лидерство Toyota остается неизменным. Highlander возглавил рейтинг с остаточной стоимостью в 49,8%, а RAV4 оказался на второй строчке с показателем 49%. Mazda CX-5 закрепилась на третьем месте с 43,2%. Toyota Fortuner — на четвертом (41%), Mitsubishi Pajero Sport — на пятом (38,7%). Как и в случае с шестилетками, самый скромный результат у Subaru Forester — 32,5%.