Эксперты назвали 10 самых надежных подержанных кроссоверов из Германии

Немецкие автомобили с пробегом пользуются стабильно высоким спросом не только за границей, но и в России, где, по разным данным, им принадлежит около 10% вторичного рынка. И многие наши сограждане интересуются в первую очередь именно кроссоверами.

Портал TopSpeed, проанализировав данные агентства J.D. Power, составил рейтинг самых надежных немецких кроссоверов с пробегом. Да, источник зарубежный, однако все модели из ТОП-10 продаются в том числе и на отечественной вторичке, а потому российским водителям он тоже может быть интересен.

Так, на первой строчке рейтинга оказался — внезапно — MINI Cooper Countryman 2021 года, набравший 84 балла из 100 возможных. «Британец», объясняют авторы исследования, попал в «немецкий» список потому, что базируется на платформе BMW. С аналогичным результатом в 84 балла на вершине ТОПа оказался BMW X2 2020 года.

Следом за ними идут Mercedes-Benz GLA и BMW X5 (оба — 2020 год и 82 балла), а также Porsche Macan 2021-го (81 балл). Далее — парочка BMW X3 2020 года и Porsche Cayenne 2019-го: у каждого по 79 баллов. Чуть меньше, 78 баллов, получил BMW X1 2020 года. А замыкают десятку Volkswagen Tiguan и Audi Q3 — кроссоверы 2020 года выпуска набрали 76 и 69 баллов «надежности» соответственно.

Важно оговориться, что одни и те же модели для разных стран могут различаться не только внешне, но и конструктивно. Не говоря уж о влиянии на ресурс климатических и дорожных условий. Так что всецело полагаться на подобные рейтинги, выбирая подержанную машину, все-таки не стоит.