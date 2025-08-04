Аналитики рассказали, как за полгода изменилась ситуация на вторичном авторынке

Если в прошлом году подержанный автомобиль продавался в России в среднем за 22 дня, то теперь этот срок увеличился до 32 дней. Притом что средневзвешенный прайс «бэушки» вырос на 10%, а покупательская активность в целом снизилась на 11%.

Продаются быстрее всех авто в возрасте более 20 лет, а теряют в цене — машины до 2 лет

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование аналитиков «Дрома», быстрее всего «уходят» автомобили в возрасте более 20 лет — за 24 дня. Чуть медленнее — за 30 дней — продаются машины старше 30 лет. В случае первых спрос сократился на 6%, вторых — на 8%. Что же касается средней цены, то прибавки составили 3% (до 448 тысяч рублей) и 1% (до 647 тысяч) соответственно.

По 36 дней в среднем ищут новых покупателей автомобили в возрасте 3-5 и 11-15 лет. Популярность «молодых» обрушилась на 39%, хотя на 5% уменьшилась и их цена — до 2,7 млн. У «старших» все более стабильно: спрос сократился всего на 2%, а цена подросла на 6% — до 1 млн рублей.

Ощутимее всего по итогам первого полугодия 2025 подешевели совсем свежие подержанные машины — в возрасте до двух лет. Очевидно, им сложно конкурировать с новыми авто. Падение стоимости составило 28% до 2,9 млн рублей. Довольно долго они ищут и покупателей — в среднем по 37 дней. На день больше, то есть 38, требуется автомобилям от 6 до 10 лет. Их популярность снизилась на 16%, а прайс вырос на 13% до 1,9 млн.

— Сейчас при росте предложения на вторичном рынке продавцы вынуждены снижать цену для продажи своего автомобиля при низком спросе. В основном это заметно у машин в возрасте до 5 лет, авто остальных возрастных категорий за год прибавили в цене, но не больше инфляционных ожиданий, — отметил аналитик автомобильного портала «Дром» Сергей Лагурев.