Берегись столичных утопленников: чем обернулись ливни для рынка авто с пробегом

Москву в минувший понедельник залило, превратив мегаполис в огромную лужу: месячная норма осадков поставила на колени и водостоки, и дорожные службы, и автомобилистов. Последних — на грань дефолта, ведь многие автомобили восстановлению после погодного катаклизма уже не подлежат. Ну как — не подлежат? Для себя — нет, конечно, а вот для продажи — более чем. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Что сегодня обязательно надо проверить в подержанной машине перед ее покупкой

Новостная сводка столичного региона начала неделя представляла собой сплошной прогноз погоды: мегатонны воды, пролитой на столицу, остановили даже «бешеное веретено» привычной для москвичей жизни. Город поплыл, а потом просто остановился. «Остудив» Первопрестольную, циклон отправился дальше, а горожане принялись подсчитывать убытки.

Кто-то обойдется сушкой обуви, а другим придется крепко вкладываться в затопленный или словивший гидроудар автомобиль. Лужи были такой высоты, что легковушки уходили в них по капот, исправно хватая H20 поршнями в цилиндрах, а закрытые в роскошных паркингах не менее роскошные и строго подсанкционные транспортные средства просто утонули на ровном месте. Хоть кредит бери на восстановление!

В ужасе от цифр предстоящих расходов, столичные чиновники даже предложили ввести компенсации: видимо, непогода затронуло «кого надо» имущество. Однако большинству придется рассчитывать только на свои собственные возможности: сушить, менять проводку и электронные блоки, перебирать моторы и менять масло везде, где оно, масло, было.

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Потому что теперь там вода. Многие ли сподобятся? Практика показывает, что подобные вложения часто не совместимы с рыночной стоимостью подержанного авто: его просто не выгодно восстанавливать. Финансово не целесообразно. Поэтому такие машины тут же отправятся на рынок. Более того, уже отправились!

Сразу несколько объявлений с весьма привлекательными предложениями на самой популярной в России доске интернет-объявлений, где вдвое заниженная цена соседствует с крайне востребованным лотом толсто намекает: москвичи начали оперативно скидывать «утопленников».

Подсушили, помыли — и на вторчку. Соединить две точки одной линией получается, увы, не у всех, а надежда на чудо — наша фирменная черта, так что в столицу уже едут поезда — с самолетами у нас сейчас тяжко — страждущих приобрести себе подержанный автомобиль. Высок риск, что до дома на нем они не доедут.

Для всех, кому прямо сейчас попалось на глаза чрезвычайно выгодное предложение о продаже авто с пробегом в Первопрестольной, дадим краткий перечень необходимых к проверке узлов. Итак, щуп из мотора надо осмотреть на предмет эмульсии. Подкапотную проводку (вернее, точки соединения) — на наличие окислов. А пол в салоне и багажнике — ощупать рукой.

Свисты, скрипы, гулы, повышенная детонация и запотевшие стекла в тандеме — повод крепко задуматься. Эмульсия и «зелень» на колодках проводов — веская причина отказаться от сделки. И помните: чудес не бывает. Особенно — в Москве.