Эксперт Ковалев назвал три самые неудачные модели Honda

Российские автомобилисты любят марку Honda и часто делают выбор в пользу ее машин на вторичке. Однако далеко не все модели этого японского бренда получились, что называется, удачными, и их, во избежание денежных трат, лучше обходить стороной. А какие именно «Хонды», вероятнее всего, подкинут новому владельцу проблем, рассказал эксперт.

Как в беседе с «Российской газетой» сказал автомобильный эксперт Александр Ковалев, нужно быть предельно острожным, выбирая на вторичке Honda Accord восьмой генерации. Его двигатель может чересчур активно потреблять моторное масло, краска на кузове не отличается особой стойкостью, а детали подвески выходят из строя довольно быстро. Также он напомнил, что многие из этих машин когда-то ввезли в Россию как «распилы», и сейчас их практически нереально оформить.

Не лучшая репутация и у Crosstour. Как пояснил эксперт, владельцы этой модели часто сталкиваются с неполадками в системе безопасности, двигателе и тормозах. Есть и еще одна проблема: из-за того, что автомобиль редкий, найти на него кузовные детали — та еще задачка.

Что же касается Honda Fit, тоже оказавшейся в «антирейтинге», у нее «слабая» коробка передач, недолговечная подвеска и капризные катушки зажигания. Для машины, которая задумывалась как доступный и практичный вариант, постоянные проблемы — это серьезный недостаток, подытожил эксперт.