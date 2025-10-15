Верховный суд рассмотрит дело о перерасчете пошлины за ввоз подержанного BMW

Поводом для разбирательства стал кроссовер BMW X6, который приобрела россиянка в 2022 году. Тогда она задекларировала стоимость авто в $57,8 тыс., подтвердив ее документами, и уплатила 2,7 млн рублей госпошлины. Однако спустя год Владивостокская таможня потребовала еще 2,9 млн, сославшись на данные с аукционного сайта plc. auction, где аналогичную машину реализовали за $150 тысяч.

Как сообщает «КоммерсантЪ», представитель покупательницы оспорил это решение в арбитражном суде, который признал доначисления незаконными, так как администрация сайта не смогла подтвердить факт продажи за указанную стоимость.

Более того, по данным официального дилера BMW в Южной Корее, новый BMW X6 оценивается не дороже $100 тыс., что ставит под сомнение экономическую логичность покупки подержанного авто за $150 тысяч. Несмотря на это, апелляция и кассация поддержали таможню, сославшись на то, что та использовала информацию из допустимых источников.

Сейчас дело передали в Верховный Суд РФ, который 12 ноября примет итоговое решение о том, могут ли данные с сайтов служить единственным основанием для пересмотра стоимости.