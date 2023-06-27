Верховный Суд разрешил возвращать машины дилерам из-за «детских болезней»

Суд первой инстанции учел, что неисправность, фигурирующая в деле, требует минимальных затрат для устранения и не влияет на возможность полноценно эксплуатировать автомобиль, а потому отказал Теряеву в его претензиях к «Светлане». В конце концов, пройдя апелляционные инстанции, дело добралось до Верховного Суда под номером 8-КГ23−2-К2.

Коллегия ВС по гражданским делам рассмотрела его и решила, что согласно пункту 1 статьи 18 закона «О защите прав потребителей», гражданин в случае обнаружения в товаре недостатков вправе потребовать его замены на вещь той же марки (этой же модели и/или артикула).

— Наличие в технически сложном товаре недостатка, повторно проявившегося в период гарантийного срока после проведения мероприятий по его устранению, является самостоятельным основанием для удовлетворения требования о его замене на аналогичный товар, — сказано в решении коллегии.

Высшая судебная инстанция сочла, что возможность устранения недостатка в машине и отсутствие запрета на эксплуатацию ТС при его наличии правового значения не имеют. В итоге ВС отменил решения нижестоящих инстанций и вернул дело на повторное рассмотрение в Ярославль. А вся эта история означает, что если у любой машины в течении гарантийного срока проявится какая-нибудь «детская болезнь» в виде повторяющихся поломок, то автовладелец может теперь почти автоматически получить с дилера точно такое же новое авто и еще взыскать с него существенную денежную компенсацию — строго в рамках закона «О защите прав потребителей».