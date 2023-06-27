Верховный Суд разрешил возвращать машины дилерам из-за «детских болезней»

История, точку в которой поставил недавно ВС, закрутилась еще весной 2019 года, когда житель Ярославля по имени Семен Теряев купил автомобиль. Новенькая легковушка обошлась в приличные по тем временам деньги — без малого 800 000 рублей. В качестве продавца выступало ООО Автофирма «Светлана», на машину распространялась трехлетняя заводская гарантия. В октябре 2020-го обивка водительского сиденья протерлась, и автовладелец обратился к дилеру по поводу устранения заводского дефекта. Сложностей не возникло: проблему решили бесплатно для хозяина, а для компании цена вопроса составила менее 3000 рублей. Но год спустя, в ноябре 2021-го, история с протертым креслом повторилась.
Это настолько расстроило г-на Теряева, что он потребовал от дилера заменить негодный автомобиль на новый. Тот отказалась, предложив скандалисту просто еще разок бесплатно подлатать прорехи. Такой выход автовладельца не устроил, и он пошел в суд: в иске потребовал взыскать с ответчика убытки в размере 214 829 рублей, неустойку за неудовлетворение требований потребителя о замене товара ненадлежащего качества, компенсацию морального вреда на 50 000 рублей, штраф в размере 50% от присужденной судом суммы, 25 000 рублей, потраченных истцом на оплату юридических услуг, а его также расходы на госпошлину в размере 7392 рублей. Заседание по делу состоялось в феврале уже 2022 года в Ленинском райсуде Ярославля.
Суд первой инстанции учел, что неисправность, фигурирующая в деле, требует минимальных затрат для устранения и не влияет на возможность полноценно эксплуатировать автомобиль, а потому отказал Теряеву в его претензиях к «Светлане». В конце концов, пройдя апелляционные инстанции, дело добралось до Верховного Суда под номером 8-КГ23−2-К2.
Коллегия ВС по гражданским делам рассмотрела его и решила, что согласно пункту 1 статьи 18 закона «О защите прав потребителей», гражданин в случае обнаружения в товаре недостатков вправе потребовать его замены на вещь той же марки (этой же модели и/или артикула).
— Наличие в технически сложном товаре недостатка, повторно проявившегося в период гарантийного срока после проведения мероприятий по его устранению, является самостоятельным основанием для удовлетворения требования о его замене на аналогичный товар, — сказано в решении коллегии.
Высшая судебная инстанция сочла, что возможность устранения недостатка в машине и отсутствие запрета на эксплуатацию ТС при его наличии правового значения не имеют. В итоге ВС отменил решения нижестоящих инстанций и вернул дело на повторное рассмотрение в Ярославль. А вся эта история означает, что если у любой машины в течении гарантийного срока проявится какая-нибудь «детская болезнь» в виде повторяющихся поломок, то автовладелец может теперь почти автоматически получить с дилера точно такое же новое авто и еще взыскать с него существенную денежную компенсацию — строго в рамках закона «О защите прав потребителей».