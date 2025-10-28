Эксперт Титов назвал 5 грубых и частых ошибок при покупке подержанных авто

Первая ошибка — приступать к поискам автомобиля с пробегом, не имея четких критериев. Важно решить заранее, с какой целью покупается машина, где она преимущественно будет ездить, какой должен быть кузов и тип силового агрегата. И хорошо бы заранее оценить предстоящие траты: налоговые выплаты, стоимость техобслуживания, расходников и шин.

Об этом в беседе с «Российской газетой» сказал заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом ГК «Авилон» Роман Титов. И добавил, что помимо машины, до совершения сделки необходимо проверить и продавца — убедиться, что он собственник, не банкрот, его имущество не под арестом и так далее. Некоторые покупатели этого не делают, что является ошибкой номер два.

Что же касается проверки самого автомобиля, то нужно изучить историю обслуживания, а также сопоставить VIN-номер из документов с реальным на кузове. И убедиться, что он хорошо читается — во избежание дальнейших регистрационных проблем. Четвертый момент — полис КАСКО. По мнению эксперта, отказ от дополнительного страхования — это тоже ошибка, которая может обернуться большими затратами.

И пятое — приобретение «убитого» автомобиля в целях экономии средств. Важно понимать, что если цена «бэушки» сильно ниже рынка, то что-то с машиной не так. Велика вероятность, что в дальнейшем вы потратите куда больше денег на бесконечный ремонт. И даже несмотря на ощутимые вливания кровно нажитых, риск возникновения новых поломок будет оставаться высоким.