Не по карману: россияне массово меняют свежие LADA Vesta на подержанных «корейцев»

Интересная тенденция наметилась на форумах владельцев одной из главных отечественных легковушек — LADA Vesta: многие из активных ее обладателей расстаются с двухгодовалыми и даже годовалыми авто в пользу 5-7 летних корейских и японских моделей. В чем логика и почему подобное решение зачастую оказывается вынужденным и финансово целесообразным, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Как бы «Весту» не ругали, а машина в момент своего появления и позже, была лучшей отечественной легковушкой: и салон просторный, и подвеска классная (сбалансированная и всепогодно-вседорожная), и запчасти — на каждом перекрестке продают. Де юре — так уж точно. Шероховатости, конечно, присутствовали, но кто без греха? По гамбургскому счету, как говорится, разумное решение.

Казалось бы, в наши сложные времена, когда машину непросто купить, но еще сложнее — содержать и починить, именно Vesta должна была стать тем выбором, на котором и следовало бы по уму проехать весь кризис и вступить в счастливое завтра. Но, увы, вышло ровным счетом наоборот.

На досках объявлений появилось немалое, уже вполне себе сложившееся в тенденцию количество малопробежных «Вест», которым всего-то год-два отроду. Разбогатели и пересели на параллельный импорт или смирились с китайцами, заглядевшись на бескрайние дисплеи Форумы так же пестрят сообщениями в стиле «до/после», на которых «Веста» — всегда на первой позиции. А вот на второй — все чаще подержанные корейские машины, которые были произведены в 2017-2020 годах.

Фото: Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

Но в чем, простите, логика замены свежей, пусть и отечественной, с тремя-пятью десятками тысяч километров на одометре машины на походившую, давно разменявшую и первую, а порой и вторую сотню «иномарку»? Неужто настолько велика разница в комфорте?

Нет, дело не в удобстве. Авторы многих постов отмечают, что Vesta — тише и комфортнее Rio и Solaris тех лет. Однако содержание новой LADA — отныне дорогое удовольствие. Вместе с ростом цен на сам автомобиль, крепко подорожали и запчасти, но их качество стало заметно ниже. В результате всех описанных ваше пертурбаций, эксплуатация подержанного корейского автомобиля выходит значительно дешевле.

Пользователи пишут, что «ездим — на LADA, а платим, как за Lexus». В итоге все больше и больше уже сделавших, казалось бы, свой выбор в пользу отечественного продукта автомобилистов вынуждены с машиной расставаться, приобретая подержанную иномарку. «Веста» российскому водителю становится просто не по карману.

А качество запчастей столь низкое, что приходится дважды и трижды платить мастеру за их замену, делая обслуживание тольяттинского изделия еще дороже. Дожили: не только покупка, но и стоимость владения «Жигулей» нам больше не по карману!