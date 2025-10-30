Эксперт Ковалев назвал три самые проблемные модели Mercedes-Benz

На российской вторичке автомобили Mercedes-Benz пользуются довольно высоким спросом, что неудивительно, ведь штутгартцы зарекомендовали себя как производителя довольно крепких и надежных машин. Но и у них, конечно, случались промахи.

Автоэксперт Александр Ковалев начал в беседе с «Российской газетой» с A-класса — того, что многие поклонники марки даже не считают настоящим «Мерседесом». Эта модель, появившаяся в конце 90-х, собрала в себе все сомнительные тенденции того времени — от странного дизайна до неудачной конструкции. Моторы часто текли и имели проблемы с форсунками, а вариатор мог сломаться даже после недолгой эксплуатации. Ставку изначально делали на бюджетность, а потому качество сборки было невысоким. Хотя траты на содержание авто оставались существенными.

Следующая спорная модель — C-класс в кузове W204. Такие автомобили 2010-х годов сейчас можно купить за небольшие деньги, поэтому для многих именно они — первое знакомство с премиум-сегментом. Двигатель M271 считается не очень удачным: он капризный и требует тщательного ухода. В противном случае цепь ГРМ растягивается (а иногда и рвется), изнашиваются распредвалы. Как итог — большие траты на бесконечные ремонты.

Замыкает же топ-3 нежелательных «Мерседесов» M-класс начала 2000-х. В свое время он был символом статуса, хотя к надежности вопросы возникали. Для этой модели характерны поломки мотора и электроники, отказы ABS и течи гидроусилителя руля. Если учесть, сколько лет этим автомобилям сегодня и какой пробег у большинства из них, становится ясно: дешевый M-класс легко может превратиться в долгую и дорогую головную боль для своего владельца.