Не по вкусу: россияне «подавились» китайскими автомобилями

По итогам сентября лидером продаж в сегменте премиум-брендов стала компания... BMW, изделия который официально в нашу страну не поставляются. Это следует из данных, опубликованных аналитическим агентством «Автостат». В первый месяц осени баварских автомобилей было продано в 1,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Портал «АвтоВзгляд» не склонен преувеличивать значение сего факта, но и преуменьшать его также не собирается.

Итак, в сентябре 2025 года наши соотечественники приобрели почти 11 000 новых премиальных авто — ну, или тех, которые у нас последнее время принято считать за премиум. Практически все бренды, официально поставляемые в Россию, ушли в минус по сравнению с прошлогодними результатами.

На первое место, повторим, поднялась BMW — «баварцы» были завезены в Россию по схемам альтернативного импорта в количестве 1741 единицы. На вторую строчку с результатом в 1652 машины опустился бренд Exeed, упустивший лидерство и провалившийся на 54%. Замыкает тройку призеров марка Tank, продукцию которой решились купить 1529 человек — вдвое меньше, чем в 2024-м. В пятерку также попали Hongqi (1203 штуки) и Lixiang (1141 штук).

ИСТИННЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

BMW по силам побороться не только с китайским премиумом, но и с другими марками, покинувшими российский рынок. Интересную статистику привел в своем телеграм-канале автомобильный эксперт Олег Мосеев. Он посчитал, какую долю сохранили по итогам 9 месяцев 2025-го новые легковушки «беглецов» в сравнении с 2021 годом.

Фото: Petrov Sergey/globallookpress.com

Рекордсменом вновь оказался концерн BMW, которому удалось оставить за собой целых 28,4% от прежней роскоши. Следом идет Toyota c 26,1%, затем Mercedes-Benz c 18,6%, Lexus c 17.5%, Mazda с 16,7% и Audi с 15,3%. Остаточная доля прочих марок не превышает 5,6%.

Естественно, объемы продаж у тех же Kia, Hyundai или Volkswagen были не сравнимы с премиумом, посему и падение у них гораздо глубже. Точно так же не вызывает сомнений, что доставка ТС по «серым» схемам переживает сейчас бум из-за грядущего повышения ставки утильсбора для физических лиц, повинных лишь в том, что компетентные органы не могут пресечь незаконную деятельность недобросовестных дилеров. Все, кто имеет такую возможность, бросились покупать автомобили, чтобы успеть до резкого скачка цен, и так изрядно завышенных.

Тем не менее, баварцы и тойотовцы продемонстрировали значительный отрыв от остальных. «Когда женщина думает, что у нее в доме пожар, инстинкт заставляет ее спасать то, что ей всего дороже»? Что ж, не только женщина, и не только при пожаре. В крайне неприятной для автовладельцев ситуации четко проявились их истинные предпочтения.

КОНЦЕПЦИЯ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ

То, что мюнхенские автостроители опередили других «добровольных изгнанников» — сам по себе факт примечательный, однако допускающий разные толкования. Но сложно спорить с тем, что они с легкостью оставили позади новоявленный китайский «премиум», не ограниченный никакими рестрикциями.

Фото: Bulkin Sergey/globallookpress.com

Правда, премиум этот условный, самоназначенный на безрыбье. Стоит ли сейчас вспоминать, как BMW и Mercedes-Benz еще недавно отказывались признать Audi ровней себе, а вместе эта немецкая троица в свою очередь свысока смотрела на Lexus и Infiniti, что порождало неиллюзорные перебранки между горячими поклонниками той или иной марки.

Можно долго спорить, насколько могут претендовать на премиальность те же Exeed или Tank. Ясно только одно — не одним обилием опций и электронных ассистентов автомобиль прокладывает себе дорогу в премиум. Немаловажным аргументом является забота о престиже бренда, бережное сохранение его уникальности, чего у «китайцев» не наблюдается в принципе.

За последние несколько лет наши соотечественники уже наелись блюд, приготовленных в Поднебесной, и смогли по достоинству оценить качество автомобилей, равно как и уровень интереса к нуждам покупателей со стороны производителей. Неудивительно, что по итогам 9 месяцев этого года в России открылось 403 новых автосалона китайских марок, но при этом закрылся 491!

Отвлечь внимание автовладельцев от привычных им логотипов на капоте и переключить его на новые, пока малоизвестные, можно. Но для этого нужно приложить определенные усилия, никак не укладывающиеся в рамки концепции «а куда они с подводной лодки денутся».