Эксперт Ковалев назвал самые проблемные модели Kia

Kia стабильно входит в топ самых востребованных брендов на российском рынке подержанных автомобилей. И во многом — благодаря соотношению цены и качества. Однако с некоторыми моделями стоит быть осторожнее. А с какими именно, рассказал эксперт.

В первую очередь, отвечая нашим коллегам из «Российской газеты» на вопрос о самых проблемных автомобилях Kia, автоэксперт Александр Ковалев вспомнил Optima. И объяснил, что владельцы четырехдверок часто сталкиваются с повышенным расходом моторного масла и задирами в цилиндрах, особенно на двигателях 2,4 GDI. И дело не только в конструктивных нюансах машины — еще и в стиле вождения.

— Это седан, на котором привыкли ездить динамично: городские ускорения, трасса, обгоны — все это нагружает ДВС и ускоряет износ. Результат — падение ресурса и дорогостоящие ремонты, — сказал эксперт.

Вторым в списке автомобилей Kia, которые нужно проверять перед покупкой особенно тщательно, стал дизельный кроссовер Sportage четвертого поколения. По словам Ковалева, в его случае владельцы жалуются на топливную систему, поршневую группу, а также коробку передач — она «тоже не отличается стойкостью к пробегам». Однако самой проблемной моделью он назвал все же другой SUV — Sorento второй и третьей генераций.

— Здесь слабая точка — ходовая часть. Подвеска, муфта полного привода, рулевая рейка — это узлы, которые на изношенных экземплярах сдают почти одновременно. Если машина с большим пробегом — лучше даже не начинать переговоры о покупке, — подытожил эксперт.

Добавим, что по итогам первых 10 месяцев 2025 года россияне приобрели 289 735 автомобилей Kia с пробегом, что обеспечило марке третье место в рейтинге самых популярных. При этом перепродажи просели всего на 0,1% по отношению к аналогичному периоду 2024-го, когда в нашей стране купили 289 883 подержанных «корейца».