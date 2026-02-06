Эксперт назвал самые невостребованные в России подержанные машины

Сегодня, когда новый автомобиль в России стоит запредельно дорого, все больше граждан, кому нужна машина, делают выбор в пользу авто с пробегом. Достаточно сказать, что в минувшем году на «вторичке» было заключено без малого 6,3 млн сделок, что на 3,3% больше, чем в 2024-м. Известны и самые «ходовые» марки и модели. В топ-5 входят ВАЗ-2107 и 2114, Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus. Но есть и стопроцентные аутсайдеры, абсолютно не пользующиеся спросом. О самых невостребованных из них рассказали эксперты.

Ассортимент российского рынка подержанных ТС весьма разнообразен, но далеко не каждый лот находит своего покупателя. Вадим Черноусов, директор департамента продаж автомобилей с пробегом компании «Рольф», в беседе с «Российской газетой» назвал марки, которые практически не вызывают интереса у российских автолюбителей. Объем их продаж в прошлом году и вовсе был символическим — всего десять единиц на каждую из нижеперечисленных.

Согласно данным эксперта, в алфавитном порядке к наименее востребованным относятся следующие бренды. Acura, премиальное подразделение Honda, хотя и представлено отдельными экземплярами на дорогах, но спрос на ее модели крайне низок.

Причина — в специфичности японского премиума, который уступает в узнаваемости и логистике поддержки немецким конкурентам. Тем не менее, Acura MDX, например, торгуется сегодня (в зависимости от года выпуска, комплектации и состояния, по цене от от 400 000 до 4 000 000 рублей.

Компактные легковые модели FIAT популярны в Европе, но в России всегда сталкивались с ограниченным интересом публики. Они не прижились у нас из-за опасений потенциальных владельцев относительно надежности «итальянцев», стоимости обслуживания и не самой высокой приспособленности к отечественным дорогам. И сегодня купить, скажем, FIAT Punto можно фактически за бесценок, их прайсы колеблются в диапазоне — от 25 000 до 500 000 рублей.

Совсем молодая китайская марка Livan, «проросшая» из недр обанкротившегося бренда Lifan, пока не успела завоевать доверие россиян на первичном рынке, а на вторичном так и вовсе практически не представлена. Тем не менее, довольно свежий по меркам нашей «вторички» Livan X3 Pro 2023-го года выпуска можно взять сегодня по цене от 1 100 000 до 1 500 000 рублей.

Узбекский Ravon также оказался в списке аутсайдеров. Несмотря на доступность, молодой бренд не смог сформировать в РФ устойчивой репутации. Покупатели с пробегом опасаются сложностей с запчастями и остаточной стоимостью этих автомобилей. Однако прайсы на «малыша» Ravon R2 относительно высоки — от 250 000 до 900 000 рублей.

Замыкает список шведский Saab — марка с богатой историей, но почти полностью ушедшая с глобального рынка. Наличие немногочисленных групп энтузиастов не спасает ситуацию: для массового покупателя приобретение такого автомобиля сопряжено с огромными рисками из-за катастрофической нехватки запчастей и специалистов по обслуживанию. Что сказывается и на цене. Saab 9000 нынче отдают за символические суммы от 40 000 до 500 000 рублей.

...Непопулярность этих марок на вторичном рынке складывается из целого комплекса факторов: низкой узнаваемости бренда, дорогого или недоступного обслуживания, проблем с запчастями и, как следствие, высокой стоимости содержания.

Покупка такого авто — не просто экстравагантный выбор, а серьезный финансовый риск. Владелец может столкнуться с ситуацией, когда продать машину окажется практически невозможно, а любая поломка обернется длительным и разорительным поиском деталей.