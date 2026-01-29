С надеждой на старье: продажи авто с побегом могут стать драйвером роста авторынка

Эксперты поделились своим видением ситуации с кредитованием первичной и вторичной розницы на авторынке и связанных с ней дальнейших перспектив дилерского сообщества, которому в связи с продолжающимся падением автопродаж по-прежнему грозят массовые банкротства. К удивлению портала «АвтоВзгляд», мнения специалистов кардинально разошлись.

Кредитование вторичного автомобильного рынка в России переживает болезненную трансформацию, которая, впрочем, движется по вполне предсказуемой траектории, считает основатель автолизинговой платформы для физлиц Appruvo Кирилл Ларин. Он уверен, что эта сфера отечественного бизнеса повторяет опыт развития, накопленный ранее в США. Но российский путь предстоит пройти в предельно сжатые сроки. Так, 43% заокеанских покупателей машин — так называемая категория subprime — клиенты с неидеальной кредитной историей, а именно такие потребители становятся сейчас ведущей силой роста рынка в нашей стране.

Показательный пример — гигантский интернет-магазин подержанных автомобилей Carvana, который, по свидетельству эксперта, добивается числа банковских одобрений кредитных заявок на уровне 90%. И все благодаря гибкому подходу и глубокой аналитике. В России этот показатель для машин с пробегом в ценовом сегменте до 1,5 млн рублей пока не превышает 50%, и такой существенный разрыв как раз и является пространством для роста, уверен специалист. Он считает, что для эффективного развития подобного направления своего бизнеса, каждый дилер должен уметь сразу определять категорию, к которой относится потенциальный клиент с точки зрения кредитных перспектив, чтобы сразу направлять его по верному пути — в банк, МФО или в лизинговую компанию.

Основатель автолизинговой платформы отмечает, что ЦБ РФ выработал четкую концепцию: должны появиться МФО, ориентированные на конкретные виды кредитования. И хотя эту часть финансового рынка ждет ужесточение правил игры, системно ей ничто не угрожает. Ведь она включает не только «классических» игроков, но и «банковские» организации, а также МФО от маркетплейсов. И те, и другие встанут непосредственно на защиту этого сектора, убежден Ларин. Просто работать с микрофинансовой сферой станет сложнее — будет больше бухгалтерии, документации и всевозможных дополнительных нюансов.

Фото: wirestock freepik.com

Эксперт признается, что верит в исключительную «живучесть» российского дилерского сообщества, в котором есть мощная категория нестандартных игроков, способных показывать рост продаж и доходности бизнеса в нынешних непростых условиях. И в 2026 году, по его мнению, доля кредитных продаж не упадет именно благодаря тем автопродавцам, которые сумеют адаптироваться к новой реальности. А их маржинальность в среднем по году будет стабильной.

Это мнение, впрочем, совсем не разделяет президент «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов. Причина его скепсиса проста: кредитные ставки на новые машины, как он замечает, субсидируются производителями, и масштабы такой поддержки порой достигают 10 п.п., что даже при 25-30% годовых имеет ощутимый вес. Данная практика резко отличает именно продажи новых ТС, тогда как для сегмента подержанных актуальны сугубо рыночные ставки по кредитам, которые сегодня, напомним, достигают 23-25%.

Поэтому никакая гибкость в дилерском бизнесе не сможет отменить решающее значение денежно-кредитной политики, которую проводит регулятор, уверен собеседник портала «АвтоВзгляд». Значит, «погоду» на розничном рынке в 2026-м, как и прежде, будут определять решения ЦБ, делает вывод Жигалов.

Заметим: наиболее проблемной (если не сказать болезненной) темой для отечественного авторынка сегодня действительно является реальная стоимость кредитов, без которых в нынешних условиях мало для кого в России оказываются доступными как новые, так и добротные подержанные ТС. Естественно, что большинству потребителей в нашей стране остается только мечтать о замене истрепавшейся машины на более свежую без ощутимой переплаты в виде банковских процентов. А они, в свою очередь, могут достигать третьей части от стоимости кредита. И в этом смысле перспективы вторичного рынка (не имеющего программ поддержки от производителей), выглядят менее выгодными.

Фото: Belkin Alexey/globallookpress.com

Однако казус этой ситуации в том, что условный двухгодовалый «бэушный» кроссовер с общим пробегом в пределах 40 000 км, предлагавшийся на старте продаж в 2024-м по 4 млн рублей, сегодня можно найти по цене на 35-40% ниже. И для покупателя, который не может себе позволить потратить на автомобиль четыре «ляма» (не говоря уже про кредит сверху, даже если его стоимость не превысит 10% годовых), выбор сразу становится очевидным.

В такой реальности для того, чтобы программы поддержки на первичном рынке стали фактором устойчивого роста продаж, необходимо не просто ощутимое смягчение ДКП, а кардинальное снижение ключевой ставки ЦБ, по мнению отдельных экспертов — до 9% и ниже. А пока это не произошло, более привлекательными в России, безусловно, будут выглядеть перспективы именно подержанного сегмента. Но вот станет ли он спасением для дилерского сообщества — покажет дальнейшее развитие событий.