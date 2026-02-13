Давид Павлов, руководитель департамента автомобилей с пробегом компании Major Expert объяснил, что на самом деле происходит сегодня с рынком подержанных авто в условиях дефицита и меняющегося спроса, какие инструменты помогают официальным продавцам защитить покупателя от скрученного пробега и «эффекта Долиной», залоговых машин и других мутных схем реализации б/у ТС. И при этом заявил, что при грамотном и вдумчивом подходе на вторичке по-прежнему можно найти достойный автомобиль без неприятных сюрпризов.

— По итогам 2025 года продажи автомобилей с пробегом достигли 6,24 млн. сделок, достигнув исторического максимума— подтвердил г-н Павлов уже известную цифру. — То есть доля вторичного рынка — 80% всех автопродаж. Но это не изобилие, а перераспределение, а за красивыми рекордами стоит куда более сложная и неоднозначная реальность — заявил он.

Главная проблема, по его словам, так называемая возрастная яма. В 2022-2023 годах новых автомобилей продавалось мало, и сегодня предложений машин в возрасте от трех до пяти лет просто не хватает. Если в 2019 году ТС моложе семи лет насчитывалось около 4,8 млн., то сейчас — 2,9 млн. Доля «свежей» вторички снизилась до 20% — минимальный показатель за всю историю наблюдений.

— Самый востребованный сегмент у потенциальных покупателей — машины в возрасте 3-5 лет. А его нет. Поэтому средний чек на такие экземпляры нынче начинается от 2,3-2,8 млн. рублей. И торг, мягко говоря, стал редкостью, — поясняет Павлов. — Отдельная история при этом — китайские бренды. Еще три года назад их доля на складе Major Expert не превышала 1%, то к началу 2026 года — уже 15%. И поток продолжает расти, это естественный процесс.

И там, где раньше доминировали Kia, Hyundai, Toyota и Volkswagen, сегодня все чаще появляются Haval, Chery, Geely. Причем четко прослеживается разделение — машины с официальной историей и поддержкой, и автомобили, ввезенные альтернативными путями. Естественно, на первые спрос выше, как и их цена, — отмечает Павлов.

Фото avtovzglyad.ru

Безопасность сделки стала сегодня отдельной проблемой. Скрученный пробег — уже не единственная головная боль покупателей. Есть залоговые машины, ограничения, сложные юридические истории, «эффект Долиной», когда добросовестный приобретатель внезапно оказывается втянут в чужие финансовые споры.

— Сегодня мы проверяем не только автомобиль, но и продавца. Проверка должна быть обоюдной. Прозрачность — ответственность обеих сторон, — подчеркивает Павлов. — Каждый автомобиль, попадающий в нашу компанию, проходит комплексную диагностику более чем по 80 параметрам — от технического состояния узлов и агрегатов до юридической чистоты документов. Только после этого машина допускается к продаже и получает соответствующую категорию гарантии.

Мы усилили юридическую экспертизу и внедрили цифровые инструменты. Искусственный интеллект анализирует телефонные переговоры, помогает оценивать автомобили по десяткам параметров, формирует рекомендации по ценообразованию. Тестируются чат-боты на базе LLM для обработки типовых запросов. Еще один шаг — выход автомобилей с пробегом на маркетплейсы Wildberries и Ozon. Для вторички это пока редкость, но Major Expert рассматривает и эти каналы как способ быть ближе к цифровой аудитории...

В частной беседе с корреспондентом портала «АвтоВзгляд» г-н Павлов отдельно подчеркнул важный момент, касающийся поставкой дилерами автомобилей по параллельному импорту напрямую физическим лицам. Схема достаточно рисковая, поэтому Major Expert выкупает автомобили с пробегом, оформляет их на себя, полностью проверяет и только после этого продает «физикам» уже юридически чистый продукт.

Фото avtovzglyad.ru

Но даже в этом случае, заметил наш собеседник, форс-мажоры неизбежны, ведь мошеннические схемы постоянно совершенствуются, и полностью исключить возможность обмана невозможно. Павлов признал, что недавно было несколько случаев, когда автомобиль по разным причинам изымали у владельца уже после продажи. В таких ситуациях компания возвращала клиенту деньги, а все последующие разбирательства решала и продолжает решать за свой счет.

— Если продукт продан компанией, ответственность лежит на нас, — резюмировал он.

По сути, логика простая: покупать подержанные авто выгоднее у крупных игроков, которые не исчезнут через месяц после сделки и готовы отвечать по обязательствам. Прогноз же на 2026 год осторожный. Оптимистичный сценарий — сохранение объемов 2025 года. Пессимистичный — снижение продаж на 5-10 процентов. Дефицит относительно свежих автомобилей на вторичном рынке сохранится, что, увы, обеспечит в этом сегменте достаточно высокие цены.