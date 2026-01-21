183

Застарелая угроза: автопарк страны стремительно превращается в музей на колесах

РОАД: средний возраст легковушки в России достиг критического предела в 17 лет

Российские дороги все больше напоминают съемочную площадку исторического фильма. Шокирующие цифры, озвученные президентом ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексеем Подщеколдиным на конференции, подводящие итоги автопродаж минувшего года, рисуют пугающую картину тотального старения отечественного автопарка.

Автор
Иван Флягин

За последнее десятилетие доля легковых автомобилей старше десяти лет в российском автопарке совершила катастрофический скачок с 48,9% до 72,2%. Это означает, что из 46,2 млн авто по дорогам страны сегодня ездит около 33 миллионов автоветеранов, чей возраст перевалил за отметку в десять лет. В сегменте легких коммерческих автомобилей ситуация еще более тревожная — здесь доля старых машин достигла 76%.

При этом, по словам г-на Подщеколдина, средний возраст транспортного средства в России приближается к 17 годам, что является критическим порогом. Эти цифры — не просто сухая статистика, а по сути — сигнал бедствия. Каждый день на улицы и трассы выезжают миллионы изношенных автомобилей с устаревшими системами безопасности, повышенным расходом топлива и опасными выбросами.

То есть вполне можно говорить о прямой угрозе жизни и здоровью граждан в результате растущего числа аварий; непосильной нагрузке на экологию и отсутствию стимулов и возможностей для развития современных транспортных технологий.

Статистика и слайд РОАД
Статистика и слайд РОАД

Для того чтобы остановить эту опасную тенденцию и начать процесс омоложения, необходимы экстренные меры. Как подчеркнул Алексей Подщеколдин, для выравнивания ситуации требуется устойчиво продавать не менее трех миллионов новых автомобилей ежегодно.

Только при таких темпах обновления у страны появится шанс за десятилетие провести замену трети существующего парка. Промедление в решении этого вопроса грозит усугублением кризиса, когда лавинообразный рост затрат на ремонт и содержание безнадежно устаревшей техники ляжет тяжким бременем на плечи граждан и всей национальной экономики.

Однако все сказанное главой РОАД вряд ли достижимо в обозримой перспективе. Напомним, что в 2025-в в РФ, по данным агентства «Автостат» было реализовано 1 326 016 новых легковых автомобилей, а этом, по прогнозам той же РОАД, дилеры реализуют в лучшем случае 1 400 000 ТС, а в худшем — и того меньше.

Причины обвала рынка известны: высокая ставка рефинансирования ЦБ, высочайшие тарифы утилизационного сбора, подросший НДС, что делые новые автомобили непомерно дорогими. И все это практически при не очень сильно, мягко говоря, растущих дохода населения. И похоже, что выхода из сложившейся ситуации пока не просматривается: свои «колеса» мы по-прежнему будем менять только на вторичном рынке...

