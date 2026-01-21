Застарелая угроза: автопарк страны стремительно превращается в музей на колесах

За последнее десятилетие доля легковых автомобилей старше десяти лет в российском автопарке совершила катастрофический скачок с 48,9% до 72,2%. Это означает, что из 46,2 млн авто по дорогам страны сегодня ездит около 33 миллионов автоветеранов, чей возраст перевалил за отметку в десять лет. В сегменте легких коммерческих автомобилей ситуация еще более тревожная — здесь доля старых машин достигла 76%.

При этом, по словам г-на Подщеколдина, средний возраст транспортного средства в России приближается к 17 годам, что является критическим порогом. Эти цифры — не просто сухая статистика, а по сути — сигнал бедствия. Каждый день на улицы и трассы выезжают миллионы изношенных автомобилей с устаревшими системами безопасности, повышенным расходом топлива и опасными выбросами.

То есть вполне можно говорить о прямой угрозе жизни и здоровью граждан в результате растущего числа аварий; непосильной нагрузке на экологию и отсутствию стимулов и возможностей для развития современных транспортных технологий.

Для того чтобы остановить эту опасную тенденцию и начать процесс омоложения, необходимы экстренные меры. Как подчеркнул Алексей Подщеколдин, для выравнивания ситуации требуется устойчиво продавать не менее трех миллионов новых автомобилей ежегодно.

Только при таких темпах обновления у страны появится шанс за десятилетие провести замену трети существующего парка. Промедление в решении этого вопроса грозит усугублением кризиса, когда лавинообразный рост затрат на ремонт и содержание безнадежно устаревшей техники ляжет тяжким бременем на плечи граждан и всей национальной экономики.

Однако все сказанное главой РОАД вряд ли достижимо в обозримой перспективе. Напомним, что в 2025-в в РФ, по данным агентства «Автостат» было реализовано 1 326 016 новых легковых автомобилей, а этом, по прогнозам той же РОАД, дилеры реализуют в лучшем случае 1 400 000 ТС, а в худшем — и того меньше.

Причины обвала рынка известны: высокая ставка рефинансирования ЦБ, высочайшие тарифы утилизационного сбора, подросший НДС, что делые новые автомобили непомерно дорогими. И все это практически при не очень сильно, мягко говоря, растущих дохода населения. И похоже, что выхода из сложившейся ситуации пока не просматривается: свои «колеса» мы по-прежнему будем менять только на вторичном рынке...