Названы причины роста популярности LADA Niva Legend на «вторичке»

В начале года россияне приобрели 8100 LADA Niva Legend с пробегом. По сравнению с прошлым годом спрос на отечественный внедорожник увеличился на 4%, чему поспособствовало несколько факторов.

В беседе с аналитическим агентством «Автостат» коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский объяснил, что популярность подержанной Niva Legend могла вырасти из-за начала продаж новой версии Niva Travel, которая вышла на рынок в конце 2025 года. Владельцы подержанных SUV обменивали их на более свежие по программе трейд-ин. Не будем забывать и про аномальные снегопады, в целом подстегнувшие интерес наших автолюбителей к полноприводным моделям.

По мнению эксперта, рост продаж «Нивы» с пробегом еще можно связать с общим смещением спроса в сторону моделей, представленных на вторичном рынке. В январе новые автомобили снова подорожали, заставляя население искать более доступные альтернативы.

Также дополнительным стимулом для покупки подержанной LADA Niva Legend являются простота ремонта и отсутствие проблем с наличием запчастей.