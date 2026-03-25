В Санкт-Петербурге нашли кроссовер Chery Tiggo, который прошел почти 500 тыс км

Кроссовер Chery Tiggo 2014 года выпуска преодолел отметку в 425 000 км. И этот случай, по мнению механиков, служит наглядным опровержением расхожего мнения о том, что китайские машины прошлых поколений не способны похвастаться большим ресурсом.

В беседе с «Российской газетой» собственник и директор автосервиса Fit Service «Витебский» Надежда Орлова отметила, что этот «Чери Тигго» — представитель модели первой генерации, который по конструктивным решениям унифицирован с Toyota RAV4, хотя и оснащен более бюджетными комплектующими.

Владелец, проживающий в Санкт-Петербурге, эксплуатирует автомобиль интенсивно и обслуживается в одном техцентре. Он неукоснительно соблюдает регламент технического обслуживания, производя замену масла через каждые 10 000 км. При этом мужчина принципиально приобретает самые доступные оригинальные запчасти из Китая, отказываясь от более надежных и долговечных аналогов. Хотя механики считают, что в данном случае стоило бы использовать именно их — можно было бы избежать частых повторных ремонтов.

Самой уязвимой точкой кроссовера является рулевая рейка — ее приходится менять примерно раз в полтора года или каждые 60 000 км. Этот узел превратился в такой же расходный материал, как и стойки стабилизатора. Амортизаторы требуют замены уже через 30 000 км. За несколько лет эксплуатации ходовую часть перебрали практически полностью. Трансмиссия продержалась около 300 000 км, после чего ей потребовался ремонт. А вот силовой агрегат, благодаря регулярной замене смазки, до сих пор не нуждается во вмешательствах и продолжает исправно функционировать.

В последний раз автомобиль посетил сервис из-за неработающего отопителя салона и насоса омывателя ветрового стекла. В ходе диагностики были также устранены неполадки в электрооборудовании. Сумма итогового заказ-наряда составила около 16 тысяч рублей. В перечне рекомендаций значатся стендовая проверка рулевого механизма, замена подшипника левой задней ступицы и обновление тормозной жидкости. Владелец, как обычно, разделил предстоящие траты на срочные и те, что можно отложить на потом.

Состояние кузова уже далеко от идеала: по всей поверхности видны «рыжики», лакокрасочное покрытие пострадало существенно, но до сквозной коррозии дело пока не дошло. Для «чайнакара» такого возраста это можно считать несомненным плюсом.

— Если владелец продолжит вовремя делать ТО и не будет убивать машину скоростью и бездорожьем, реальный запас по мотору и коробке — еще десятки тысяч километров. Ограничителем здесь станет уже не техника, а состояние кузова и стоимость дальнейшего обслуживания. Чтобы Tiggo прожил дольше, потребуется сократить интервал замены масла до 7-8 тысяч километров, отказаться от совсем уж дешевых деталей и не затягивать с необходимыми ремонтами, — подытожила эксперт.