Купила баба порося: на что обратить внимание, покупая Chery Tiggo T11

Chery Tiggo T11, выпускавшийся, с учетом рестайлинга, с 2005 по 2016 годы, до сих пор довольно активно торгуется на «вторичке». При этом, если судить по объявлениям, значительная часть представленных авто ни разу не попадали в аварии, да и вообще находятся в довольно приличном состоянии. Да и финансовые желания продавцов вполне вменяемые. Например, можно найти кроссовер 2007 года выпуска за 150 000 рублей. О нюансах выбора и обслуживания этого «предтечи"современной линейки «Тигго» порталу «АвтоВзгляд» рассказал руководитель отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев.

— Chery Tiggo T11 в свое время привлек внимание российских автолюбителей своей доступностью и неплохим оснащением, —напоминает г-н Антюфьев. — Он вооружался преимущественно бензиновыми атмосферными моторами. Наиболее распространенным и надежным считается двигатель объемом 2,4 л мощностью 129 л.с., хотя и нередки варианты с движками 1,6 (119 л.с.) и 1,8 л (132 л.с.).

Но более мощный мотор — лицензионная версия силового агрегата Mitsubishi — отличается выносливостью и способен преодолеть отметку в 250 000 километров пробега без капитального ремонта. Однако стоит отметить, что он требователен к качеству топлива и обслуживания. О чем, кстати, говорят и цены на подержанный SUV: такие варианты в возрасте 10-15 лет с пробегами от 100 000 до 150 000 км нынешние владельцы пытаются продать по цене в диапазоне от 300 000 до 550 000 руб. Что, в определенной степени, свидетельствует о неплохом состоянии «китайцев».

При этом и трансмиссия Chery Tiggo T11, представленная как механической, так и автоматической коробкой передач, несмотря на некоторые нарекания по поводу шумности и затрудненных переключений, в целом способна прослужить 200 000-250 000 км. Автоматическая коробка — 4-ступенчатый агрегат Renault DP0 — менее надежна и считается одним из слабых мест автомобиля. Так что от таких предложений лучше воздержаться.

Фото производителя.

Подвеска T11 заслуживает отдельного внимания. Она независимая, созданная по аналогии с Toyota RAV4, что можно отнести к плюсам. Однако ресурс ее компонентов невысок: стойки стабилизаторов могут потребовать замены уже через 30 000-40 000 километров, а амортизаторы — после 60 000.

С другой стороны, многие элементы подвески совместимы с деталями от RAV4 первых трех поколений, что упрощает ремонт и обслуживание. Да и оригинальные все еще можно найти в продаже за более чем адекватные цены.

А вот кузов и салон модели — проблемные места автомобиля. Качество металла и окраски оставляет желать лучшего, что приводит к быстрому появлению коррозии, особенно в местах сколов. Но не надо забывать, что эту модель эксплуатировали по большей части в провинции, не замордованной столичными реагентами, так что выбирать есть из чего. Салон же собран из жесткого пластика, склонного к скрипам и быстрому износу. Обивка сидений также не отличается долговечностью.

Электрика Chery Tiggo T11 также считается одним из минусов автомобиля. Частые проблемы связаны с отказом фар и поворотников, сбоями датчика уровня топлива и АБС. Однако и тут стоит отметить, что электрика в целом несложная, что упрощает диагностику и ремонт.

Фото производителя.

К плюсам Tiggo T11 можно отнести относительно низкую стоимость владения, обусловленную доступностью запчастей и простотой конструкции многих узлов. Также машина может похвастать неплохой комплектацией даже в базовой версии, включающей кондиционер, электропривод зеркал и стеклоподъемников.

И подводя итого можно сказать, что потенциальным покупателям подержанных Chery Tiggo T11 2007-2008 годов выпуска стоит обратить самое пристальное внимание на состояние кузова и подвески, а также на историю обслуживания автомобиля.

Рекомендуется выбирать экземпляры с пробегом до 200 000 км. При этом лучше отдать предпочтение версиям с двигателем 2,4 литра, агрегатированным с МКП, как наиболее надежным сочетаниям, — заключает специалист.