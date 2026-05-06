Старый VW Polo по цене нового «китайца»: парадоксы вторичного авторынка в 2026 году

Несмотря на некоторый рост продаж новых авто в нынешнем марте, для подавляющего большинства россиян покупка свеженьких «колес» по-прежнему не по карману. И автолюбители массово ринулись на «вторичку», где, правда, тоже нынче все не очень просто. Почему, выяснил портал «АвтоВзгляд», разбираясь в текущем состоянии рынка подержанных автомобилей. В чем нам помог генеральный директор компании Pango Cars, специализирующейся на продаже авто с пробегом, Александр Мякинников. И выводы, которые мы сделали, оказались весьма любопытными.

И для начала заметим, что «вторичка» сегодня переживает если не второе рождение, то как минимум явный ренессанс. Так, если в самом благополучном для автодилеров 2012 году в РФ было продано почти 3 млн новых авто и 5,4 млн подержанных, то в 2025-м эта пропорция (или — диспропорция?) составила 1,3 и 6,1 млн транспортных средств соответственно.

И последняя цифра вроде как намекает на изобилие предложения. Но, внимательнее присмотревшись к ситуации, с грустью убеждаемся, что, по данным компании Pango Cars, более трети сделок приходится на ТС в возрасте от 10 до 15 лет. А при таком раскладе взять «кота в мешке» проще простого. Хотя и найти достойные варианты авто с пробегом несложно, если, конечно, знать, что и у кого брать.

А вот следующее наше наблюдение явно придется по вкусу владельцам трех- или даже четырехлетних моделей популярных европейских, японских и корейских брендов. Решившись по тем или иным причинам продать это движимое имущество, его хозяин имеет все шансы получить на руки те же деньги, что он изначально заплатил за свою ласточку.

То есть, реализовав, скажем, сегодня VW Polo 2021 года выпуска, гражданин может взять, например, новенький Changan Alsvin, Omoda C5 или даже весьма популярный у нас Haval Jolion. Правда, насколько равноценным на самом деле окажется такой change, не считая возрастного фактора, сказать сложно.

С другой стороны, надо признать, что «китайцы» уже не так пугают наших соотечественников, как еще даже пару лет назад. О чем, в частности, свидетельствует та же «вторичка», где доля «чайнакаров» дотянула до уже вполне заметных 6% и, безусловно, будет расти. При этом пока при покупке даже относительно свежего (двух-трехлетнего) и без особых проблем авто из КНР можно прилично сэкономить.

Если, повторим, правильно подойти к процессу покупки. Например, не играть в рискованные игры с перекупами и не надеяться на авось, идя на сделку с частным продавцом, а выбрать проверенного и, так сказать, «прозрачного» официального торговца подержанными автомобилями, которых, заметим, сегодня в этом сегменте становится все больше.

