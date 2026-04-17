Хитрый «Лось»: нюансы выбора подержанного седана Volvo 850

Седаны и универсалы Volvo 850 в свое время были очень популярны в нашей стране, поэтому до сих пор эти машины встречаются на дорогах. Да и цены на вторичке привлекательные: за 300-500 000 рублей можно найти «живой» автомобиль. Вот только выбирать надо с умом, иначе вложите в ремонт еще тысяч триста, а то и больше. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о том, как выбрать «шведа», находящегося в зрелом возрасте, и не пожалеть.

Volvo 850 выпускали с 1991 по 1997 год. Дизельные версии у нас редкие — в основном встречаются экземпляры с атмосферным бензиновым 2,5-литровым мотором мощностью 170 л.с. Есть и более мощные наддувные варианты, но ресурс у такого движка меньше, поэтому в приоритете именно атмосферник. Вот мой личный опыт выбора и владения автомобилем 1996 года рождения.

Первый нюанс: открыв капот, осмотрите гофру глушителя, ее хорошо видно. Если она такая, как на фото — деталь надо менять. И вот тут ждут сложности: сверху к ней хороший доступ, а вот снизу плохой. Мешают подрамник, стабилизатор, да и нейтрализатор расположен близко — подлезть удается не любым сварочным аппаратом. Поэтому некоторые мастера сразу советуют снимать выпускной коллектор.

Но этого лучше не делать. Ведь тогда замена коллектора превращается в настоящую войсковую операцию: наверняка надо будет срывать заржавевшие болты. В результате довольно простая работа может обойтись в сумму от 30 000 рублей. Ищите мастеров, которые сделают это без демонтажа выхлопа — тогда заплатите около 8000 «деревянных».

Обязательно проверьте свечи. Кстати, их пять, а не четыре, как у большинства современных машин, так что за комплект отдадите минимум 6000 кровно заработанных. Если они как на фото — срочно меняйте. Расходники в таком состоянии могут быстро убить катушки зажигания, а они идут в сборе с высоковольтными проводами. При осмотре катушек ищите мелкие белые трещины. Нашли? К сожалению, такая катушка уже не жилец. Затянете с ремонтом — получите неровную работу движка на холостых оборотах, провалы тяги на разгоне и троение. Потому свечи лучше менять чаще: обслуживание обойдется дешевле.

Идем дальше. Под капотом работает 2,5-литровый мотор старой школы, шведский двигатель-миллионник. Он надежный и ремонтопригодный. Тут алюминиевый блок с чугунными гильзами, привод ГРМ — ремень. Меняйте его сразу после покупки автомобиля, ведь обрыв грозит финансовой катастрофой. Заодно лучше заменить и ролики. Обычно в комплекте с ремнем идет ограничитель хода плунжера гидравлического натяжителя — это такая пластиковая шайба. Нерадивые мастера часто не находят ей места. А без шайбы натяжитель может работать неправильно. Это ведет к тому, что ремень рвется раньше срока, поэтому ищите профильный сервис.

А вот про 5-ступенчатую механическую коробку передач сказать нечего. Она вечная. Обновляйте только масло раз в 60 000 км да текущие от времени сальники. Вот и все. Трансмиссия проживет дольше автомобиля — это намек, что контрактные «коробки» можно смело покупать.

Кузов у большинства моделей Volvo крепкий, и 850-я не исключение. Но возраст берет свое. Коррозия сильно поражает элементы задней подвески. Спереди ржавеют поворотные кулаки и нижние рычаги. Скорее всего, эти детали нужно будет менять, а потом делать сход-развал. А вот днище неплохо обработано антикором еще на заводе.

Тут нужно обратить внимание на состояние порогов. Особенно в самых грязных местах — перед задними арками колес. Как бы за машиной хорошо ни следили, здесь появляется коррозия, часто сквозная. Ржу можно временно остановить, купив «Мовиль», и обработать скрытые полости. Но полностью это проблему не решит — придется сделать ревизию порогов. И вот тут — как повезет. Если удача закончилась, их нужно будет переваривать, усиливать и красить. Цена зависит от масштабов катастрофы и качества кузовного ремонта. Семейную ипотеку брать не придется, но все равно работа будет стоить немало — от 150 000 рублей.

В конце еще один занятный факт, который часто выводит из себя. Зимой регулярно разряжается аккумулятор. Особенно если на машине редко ездят. Не проконтролировал заряд — батарея уже «лысая». Причем утечек тока нет. Либо это я их не смог найти. Так что есть смысл купить нагрузочную вилку, чтобы быстро понимать, какое напряжение у АКБ, и зарядное устройство.

Что шведский «лось» дарит взамен? Ощущение от обладания янгтаймером, отличную плавность хода, которой позавидуют многие современные автомобили, просторный салон. А еще детище главного дизайнера Volvo Яна Вильсгарда до сих пор притягивает взгляды окружающих.