Россияне стали чаще покупать подержанных «китайцев»

Об этом свидетельствуют результаты очередного исследования платформы «Авто.ру». По данным сервиса, если средний возраст иномарок на вторичке превышает 13 лет, то для китайских моделей этот показатель составляет не более 5 лет, а их средний пробег находится в районе 70 тысяч километров.
Также зафиксировано существенное различие в распределении продавцов. В категории автомобилей из КНР соотношение частных лиц и дилеров приближено к равному значению и составляет примерно 50% на 50%. В то время как на остальном рынке подавляющее большинство объявлений, а именно 87%, публикуется физлицами, и лишь 13% приходится на дилерские центры.
Анализ цен показывает, что почти половина всех объявлений о продаже подержанных китайских авто сосредоточена в диапазоне от 1,5 до 3 млн рублей. Еще 15% предложений занимают модели стоимостью от 3 до 5 млн рублей. Наиболее доступный сегмент машин, цена которых не превышает 800 тысяч рублей, формирует около четверти от общего объема. При этом интерес со стороны посетителей сервиса к этой ценовой категории не столь высок: на нее приходится лишь 14%.
По итогам января-марта 2026 года в число лидеров по популярности вошли Haval Jolion со средней заявленной ценой в 1,68 млн рублей и Geely Coolray с сопоставимым показателем в 1,69 млн. Далее следуют Geely Monjaro, средняя стоимость которого в объявлениях составила 3,46 млн рублей, Chery Tiggo 7 Pro Max с ценой 2 млн рублей и Haval F7, который в среднем предлагается к продаже за 2,16 млн рублей.
Как отмечается в пресс-релизе, перечень моделей в целом совпадает со списками лидеров продаж новых китайских автомобилей в последние годы. Это может свидетельствовать о том, что покупатели на вторичке отдают предпочтение уже зарекомендовавшим себя моделям, которые прошли определенную адаптацию к условиям эксплуатации в России.