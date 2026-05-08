Эксперт Чистов перечислил китайские кроссоверы, которые редко ломаются

Среди китайских автомобилей, которые часто встречаются на российских дорогах, можно выделить несколько ключевых моделей. Их широкая распространенность существенно упрощает техническое обслуживание и последующую перепродажу. Владельцам не приходится долго искать комплектующие, а сервисные центры есть практически в любом регионе.

В беседе с «Российской газетой» директор по развитию дилерской сети Fresh Юрий Чистов включил в перечень «китайцев», которые доставляют меньше всего проблем своим владельцам, Haval Jolion, Geely Coolray и Monjaro, а также Chery Tiggo 7 и его вариации. Он отметил, что при грамотном и своевременном уходе современные силовые агрегаты и трансмиссии этих моделей способны работать без нареканий очень долго.

Также эксперт подчеркнул, что все перечисленные кроссоверы обладают высоким уровнем пассивной и активной защиты. В их арсенале имеется до шести подушек безопасности, антиблокировочная система и система курсовой устойчивости. Даже начальные комплектации радуют покупателей богатым функционалом: есть мультимедийные комплексы, камеры и климатические установки.

На вторичном рынке абсолютным лидером среди «паркетников» из КНР является Haval Jolion. Он может похвастать надежными наддувными двигателями объемом полтора литра мощностью 143 л.с. К его плюсам Чистов относит наличие полноприводных версий и современных электронных ассистентов, а также простоту ремонта. Модель хвалят за сбалансированное соотношение цены и качества и умеренный аппетит, укладывающийся в диапазон от 8 до 10 литров на сотню.

Geely Coolray привлекает молодежь своим спортивным характером и броским экстерьером. Под капотом у него стоит полуторалитровый турбодвигатель мощностью 147 сил в паре с выносливой роботизированной коробкой передач DCT. Машина отличается хорошей маневренностью и экономичностью, а ее оснащение считается весьма щедрым.

Выбирая Geely Monjaro, эксперт советует присматриваться к двухлитровому турбомотору мощностью 238 л.с. И говорит, что по своей технической начинке этот автомобиль близок к Volvo, что гарантирует высокий уровень комфорта и безопасности европейского класса. Среди плюсов называются просторный салон, передовая электроника и крепкий кузов, который спокойно выдерживает пробеги в 200-250 тысяч км без ржавчины.

Chery Tiggo 7 и его многочисленные вариации — универсальное решение с турбированными агрегатами объемом от 1,5 до 1,6 литра. Этот кроссовер можно приобрести с полным приводом, он отлично приспособлен к российским условиям и демонстрирует высокую остаточную стоимость. Оснащается машина современными охранными комплексами.

— Несмотря на все преимущества перечисленных моделей, перед покупкой обязательно проверяйте историю автомобиля и делайте диагностику на СТО — это залог удачной сделки, — подытожил эксперт.