Неудачники: кто из российских автопроизводителей буксует на старте 2026 года

Российский авторынок открыл 2026 год увереннее, чем годом ранее. По данным агентства «Автостат» за январь-апрель в стране нашли своих владельцев 382 500 новых легковых автомобилей — это на 9,6% больше, чем за те же четыре месяца 2025-го. Эксперты связывают оживление с эффектом отложенного спроса, снижением ставок по вкладам, появлением большого количества новинок, привлекательными программами от производителей, а также с новостями о повышении утильсбора на машины, ввозимые через страны ЕАЭС. Однако общая позитивная картина коснулась далеко не всех.

Если иностранные и. так сказать, совместные бренды в большинстве своем нарастили объемы реализации, то ряд отечественных марок завершил первый квартал с откровенно слабыми результатами. Сразу три российских автостроителя — «Москвич», УАЗ и Sollers оказались в роли явных аутсайдеров, потеряв от четверти до трети своей аудитории. Закономерен вопрос: удалось ли им переломить ситуацию в апреле — первом месяце второго квартала?

Самое глубокое падение среди отечественных производителей, как уже писал портал «АвтоВзгляд» продемонстрировал Ульяновский автозавод. С января по март 2026 года через дилерскую сеть прошли 3403 новых УАЗа — на 31% меньше, чем годом ранее. Не лучше обстоят дела и у «Москвича». За первые три месяца года в России продано 2721 авто марки — на 25,6% меньше, чем годом ранее. Третьим в списке отстающих оказался Sollers. За первый квартал реализовано 1704 новых автомобиля — на 23% меньше прошлогоднего показателя.

К троице главных аутсайдеров примыкает и АВТОВАЗ — крупнейший игрок отрасли: за первый квартал продажи автомобилей этой марки в России сократились на 17,4%. Сами тольяттинцы сообщают, что через дилерскую сеть прошли 65 461 автомобиль брендов LADA и Xcite. В минусовую зону по итогам квартала ушли и некоторые иностранные марки: Geely (-4,4%), Jaecoo (-5,2%) и Changan (-40,7%). Однако апрель внес в общую картину важные коррективы.

По статистике «Автостата», в прошлом месяце в России было реализовано 117 500 новых легковых авто — это лучший месячный результат с начала года. Как отмечает заместитель начальника отдела аналитики агентства Дмитрий Ярыгин, рынок второй месяц подряд преодолевает отметку в 100 000 единиц (в марте было 104 300), тогда как в январе и феврале продажи держались на уровне 80 000. К прошлогоднему апрелю прирост составил 15,1%, к марту нынешнего года — 12,7%. Выправили положение и некоторые из перечисленных выше игроков.

Среди иностранных брендов лидерство удержал Haval с тиражом 16 500 проданных автомобилей. Затем идeт отечественный Tenet (12 000) и китайский Geely (6800). В первую десятку вошли также Changan (4500), Jaecoo(3,4 тысячи), Jetour (2900), Toyota (2800) и российский Solaris (2400).

Любопытно, что апрель оказался относительно спокойным с точки зрения ценовой политики: корректировки прайс-листов затронули десять брендов. В первой половине месяца семь марок («Москвич», GAC, Haval, Hongqi, Sollers, Tank, Tenet) подняли цены, и только LADA пошла на снижение. Во второй половине апреля изменения коснулись лишь двух брендов: подорожали модели Avior, да кроссовер Omoda C5 нового поколения в переднеприводных версиях прибавил 50 000 руб.

Короче говоря, старт 2026 года получился для российского авторынка двойственным. С одной стороны, общий объем продаж уверенно растет, апрель принес лучший месячный результат года, а доверие покупателей подкрепляется доступными финансовыми инструментами и широкой линейкой новинок. С другой — сразу несколько отечественных производителей столкнулись с серьезным падением спроса.

Тем не менее устойчивое преодоление рынком планки в 100 000 «пристроенных» машин ежемесячно говорит о том, что общий тренд развернулся в сторону роста. Если динамика сохранится, у отстающих брендов появится шанс наверстать упущенное во втором квартале.