Эксперты объяснили падение продаж «классических» LADA на вторичном рынке

В апреле 2026-го россияне купили 542,2 тысячи легковых автомобилей с пробегом: на 6,4% больше, чем в апреле 2025-го. Но вот число сделок с подержанными LADA (126,1 тысячи штук) по сравнению с апрелем-2025 упало почти на 7% При этом бестселлер второго весеннего месяца этого года — ВАЗ-2107 — потерял к аналогичному периоду прошлого 19,3%. И это, уверены эксперты портала «АвтоВзгляд», уже много о чем говорящий факт, свидетельствующий о серьезных изменениях в реализациях б/у авто.

Так, Станислав Бельский, директор управления по работе с автодилерами компании «Ренессанс страхование», считает, что у LADA сработал эффект высокой базы — ей сложнее показывать рост. Многие популярные модели (2107, Priora, Samara) стареют и постепенно выбывают из игры, часть покупателей уходит к более современным иномаркам. В сегменте дешевых машин конкуренцию усиливают китайские бренды и праворульные автомобили.

— Рынок отходит от максимально дешевых ТС к более «живым» и условно технологичным десятилетним японским и корейским моделям, — пояснил Бельский. — Для «японцев» сложилась благоприятная ситуация: выбор новых авто невелик, соотношение цены и качества хорошее, особенно востребованы компактвэны. Рост утильсбора усилил спрос на привычные бренды с пробегом — они привлекательнее новой бюджетной машины...

Падение продаж «семерки» почти на 20% Бельский назвал долгосрочным трендом. По его мнению, жизненный цикл модели подходит к концу. Доля «вазовской классики» будет сокращаться. Более свежие LADA («Гранта», «Приора», «Веста») постепенно занимают нишу эконом-сегмента. В городах и среди молодых покупателей «классику» вытесняют бюджетные корейцы — Kia Rio и Hyundai Solaris. У них приличная надежность, автоматические КП, более современные салоны, высокий ресурс и развитый рынок запчастей.

И в этой связи стоит напомнить, что на «вторичке» в апреле вслед за изделиями АВТОВАЗа идут Toyota (56,4 тысячи), Kia (29,7 тысячи), Hyundai (28,8 тысячи) и VW (24,5 тысячи). А среди моделей после ВАЗ-2107 (10,5 тысячи «сделок) расположились Kia Rio (10,3 тысячи) и Hyundai Solaris (10 тысяч).

Отдельного внимания заслуживает импорт автомобилей с пробегом. В апреле ввезли 41,4 тысячи транспортных средств — максимум в 2026 году и на 9% больше, чем в апреле 2025-го. Среди марок лидирует Toyota, среди моделей — Honda Freed. Главный поставщик — Япония (почти 60% импорта), далее идут Китай (22,7%) и Южная Корея (7,7%).

Если же говорить о «чайнакарах», то Бельский отметил, что они активно захватывают рынок новых авто, но на вторичном рынке долго воспринимались как менее надежные, с проблемами коррозии. Но сейчас формируется рынок более современных «китайцев» с пробегом, и их доля на «вторичке» уже достигла 6%.

Андрей Гришаков, директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и «АвтоСпецЦентр», добавил, что апрельская динамика вторичного рынка сложилась из сезонных факторов и положительных трендов: снижение ключевой ставки, укрепление рубля и изменение порядка расчета утильсбора.

А разнонаправленную динамику (падение LADA при росте других марок) он связал с естественным вымыванием моделей-лидеров из-за возраста, а также с неконкурентным предложением более свежих отечественных машин по цене и оснащению.

— Тенденция ухода потребителей от отечественных автомобилей с пробегом в сегмент зарубежных брендов прослеживается на данный момент и в дальнейшем будет усиливаться, — резюмирует Гришаков.