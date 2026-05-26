Эксперт Титов перечислил кроссоверы, которые не стоит покупать на вторичке

При выборе подержанного кроссовера стоит опасаться не конкретных марок, а целых категорий автомобилей, способных преподнести неприятные сюрпризы сразу после покупки. Кроме того, эксперт настоятельно советует учитывать не только цену машины, но и совокупную стоимость будущего владения.

Заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом ГК «Авилон» Роман Титов в беседе с «Российской газетой» выделил пять «групп риска» на вторичном рынке. В первую попали редкие китайские кроссоверы — тех брендов, что так и не построили в нашей стране устойчивую сервисную сеть. Вторую составляют возрастные американские машины производителей, давно покинувших легковой сегмент.

Третья категория — паркетники компаний, утративших полноценное официальное присутствие в России. К четвертой эксперт отнес премиальные модели старше семи-восьми лет, где привлекательная стартовая цена оборачивается дорогим обслуживанием. И, наконец, пятая группа — любые кроссоверы с запутанной биографией, множеством владельцев, скрученным пробегом и следами серьезного кузовного ремонта.

Среди конкретных примеров Титов упомянул китайские Zotye и Lifan прошлых лет, возрастные Ford Kuga и EcoSport, отдельные Honda с непрозрачной историей. В этот список он включил и премиалов из Великобритании со стоимостью владения, «неприятно удивляющей уже после покупки».

— Ключевая мысль простая. Проблема почти никогда не заключается только в шильдике. Проблема — в сочетании факторов: доступности запчастей, качества прежнего обслуживания, сложности электроники, ликвидности и понятности дальнейшей эксплуатации. Покупатель часто смотрит на цену машины, но забывает посчитать стоимость владения, а это уже ошибка, — подытожил эксперт.