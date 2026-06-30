Россияне начали охотнее покупать подержанные пикапы

В конце недавно минувшей весны в нашей стране нашли владельцев 3133 пикапа с пробегом. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, спрос на них увеличился на 19%. Самой популярной моделью считается Toyota Hilux.

Актуальной статистикой поделилось аналитическое агентство «Автостат». По словам экспертов, больше половины, а точнее 51,5%, российского рынка подержанных пикапов в мае пришлось на три бренда. Первая строчка принадлежит Toyota, поскольку из рук в руки перешло 743 «бэушки» с таким шильдиком. Далее идет Mitsubishi с показателем 502 штуки. Тройку лидеров замыкает отечественный УАЗ, у которого в активе оказалось 376 «грузовичков». Также в топ-5 включены Great Wall и Nissan — 276 и 187 авто.

Модельный рейтинг возглавляет Toyota Hilux, он разошелся тиражом 654 экземпляра. Вторая позиция принадлежит Mitsubishi L200 за счет 499 штук. Под третьим номером выступает УАЗ «Пикап», было перепродано 376 машин. Прочие марки не смогли преодолеть барьер в две сотни пикапов.

Остается сказать, что с января по май жители РФ приобрели 16 тыс. подержанных пикапов. Их годовые продажи поднялись на 20%.