Лицом не вышли: какие подержанные авто совсем не пользуются спросом на вторичке

Скорость продажи того или иного автомобиля зависит, как известно, от его марки, года выпуска, стоимости, технического состояния, пробега, положения руля, материала отделки салона и его цвета. Не менее важными являются история авто, комплектация и тип кузова. На сегодняшний день покупатели предпочитают практичные и удобные машины модным, капризным игрушкам, которые совсем не подходят для российских дорог, а зимой и вовсе превращаются в недвижимость. Марки-ноунеймы также не способствуют быстрой продаже автомобиля. О том, какие машины особенно долго"зависают" на «вторичке», в материале портала «АвтоВзгляд».

Не будем рассматривать ТС, которые стоят целое состояние и представляют интерес в основном для гонщиков или коллекционеров. Сориентируемся на среднестатистические машины для жизни. Начнем с китайских марок, которые до сих пор не могут завоевать полного доверия российских автолюбителей.

Например, на «вторичке» представлен китайский леворульный внедорожник GAC GS8 E-класса 2023 года выпуска с комплектацией GL и светлым кожаным салоном. Стоимость лота — 3 750 000 рублей, пробег — 12 204 км. Объявление о продаже висит чуть больше двух месяцев — с 13 ноября 2024 года. При этом продавец сообщает, что автомобиль был приобретен в мае 2024 у официального дилера и допускает торг при осмотре.

Покупка подержанного GAC GS8 может показаться потребителям невыгодным вложением средств, во-первых, потому что светлый кожаный салон — весьма непрактичный для передвижения с детьми, домашними животными и багажом. А во-вторых, за такую цену можно взять новую машину в автосалоне, которая по функциональности не будет уступать данному внедорожнику.

Фото freepik.com

С июля 2024 года продают китайский внедорожник Dadi Shuttle. Машина выпущена в 2007 году, имеет механическую коробку передач и пробег 147 000 км. Присутствуют небольшие «рыжики», сколы, передний бампер и пара сальников —под замену. Цена — 699 999 рублей.

Другой «китаец» — Changan CS35 2015 года выпуска — задержался на доске объявлений на 7 месяцев. Кроссовер с левым рулем и механической коробкой передач имеет комплектацию Luxe и пробег 188 000 км. Стоимость машины — 375 000 рублей, которая на 15% ниже оценки экспертов. Это связано с наличием запрета на регистрационные действия.

Также автомобиль требует замены свечей, прокладки клапанной крышки и термостата. Помимо этого, имеются «косяки"по кузову. В общем, аппарат требует финансовых вложений и новому владельцу придется серьезно заморочиться с документами.

Tianma Century 2007 года выпуска и вовсе задержался в продаже на 11 месяцев. Это пикап с МКП, пробегом 124 000 км. и стоимостью 1 230 000 рублей. В настоящее время больше популярны семейные автомобили, к которым пикапы никак нельзя отнести. Да и в целом, в России пикапы не сильно распространены, хотя в последнее время спрос на них и растет.

Фото freepik.com

Что же касается других азиатских авто, то, например, несмотря на стоимость в 95 000 рублей объявление о продаже малайзийского Седана C-класса Proton Persona 1999 года выпуска висит 4 месяца. Его пробег — 162 000 км. У автомобиля левый руль и механическая коробка. Продавец характеризует машину как надежную и экономичную.

Но этот экземпляр был в пользовании у трех владельцев, что может смущать потенциальных покупателей, наравне с потрепанным внешним видом (краска снаружи потрескалась, кожа на руле стерлась) и возрастом.

А вот автомобили Bentley, родом из Великобритании, которые призваны подчеркнуть статус своего владельца, не привлекают потребителей по причине высокой стоимости и несоответствия некоторых данных ПТС.

К примеру, седан F-класса Bentley Mulsanne 2011 года выпуска с максимальной комплектацией продают за 6 800 000 рублей. Автомобиль имеет пробег 58 000 км и левый руль. В продаже — с 4 сентября 2024 года. Указано, что машина была в пользовании у троих владельцев больше шести лет, однако ПТС не подтверждает эти данные.

Фото freepik.com

Подобная история с леворульным Bentley Continental GT 2012 года, который продают за 5 700 000 рублей, обосновывая цену отличным состоянием, которое соответствует состоянию автомобиля из салона. Пробег небольшой — 57 000 км. Машина оформлена на юрлицо. По заявлению продавца, было два собственника, однако имеются данные о расхождении с ПТС. В продаже с августа 2024 года.

А вот у Bentley Continental GT 2005 года выпуска, который продают с октября 2024-го за 2 000 000 рублей, имеются технические неполадки. Судя по комментариям продавца, в ремонт машины уже вложено более миллиона рублей. Однако от будущего покупателя требуется сделать капитальный ремонт движка. Помимо этого, у автомобиля стучит один поршень и слетела юбка.

С октября 2024-го продают и Tofas Sahin 1995 года выпуска. Хоть стоимость и смешная — 60 000 рублей — покупатели не стремятся приобретать турецкий седан. Машина на «механике», пробег — 400 000 км. Побывала в аварии, требует замены аккумулятора и установки нового переднего бампера.

Ранее мы уже говорили о низкой популярности пикапов в России. Поэтому не удивительно, что объявление о продаже индийского грузовичка Tata Xenon висит с 9 апреля 2022 года. Цена — 999 000 рублей, пробег — 87 600 км., а год выпуска — 2014. Машина была в собственности у трех владельцев.

Фото freepik.com

Не пользуются у нас спросом и старые британские седаны, независимо от класса и положения руля. Vauxhall Viva 1974 года выпуска продают уже больше года за 700 000 рублей, а Vauxhall Cavalier 1978 года — более двух лет. Стоимость последней машины — 550 000 рублей. При этом, нужно завершить усовершенствование ходовой и привести салон в достойный вид.

В общем, на «вторичке» нынче простаивают, как новенькие автомобили, так и те, что успели войти в историю.