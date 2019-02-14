Volkswagen начал торговать в России мотоциклами Ducati

Дилерские шоу-румы расползутся по всем крупным городам России: их можно будет увидеть не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Ростове-на-Дону, Челябинске, Краснодаре, Сочи и Нижнем Новгороде.

Новое импортерское соглашение и организация продаж позволит привезти к нам не только весь ассортимент продукции Ducati, но и улучшить условия сервиса, а также сократить время ожидания поставок.

Руководителем российского офиса Ducati назначен 36-летний Олег Снаговский. Свою карьеру г-н Снаговский начал в отделе продаж мотоциклов компании BMW, а последние несколько лет уже возглавлял подразделение BMW Motorrad мультибрендового дилера «Авилон».

Стоит напомнить, что модельный ряд Ducati представлен двухколесной техникой семейств Hypermotard, Multistrada, Monster, Diavel, XDiavel, SuperSport и Panigale. Кроме того, на рынок вышел новый суббренд Ducati Scrambler с новыми мотоциклами и экипировкой.